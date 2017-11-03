Екс-президента Сербії і Чорногорії посадили на три роки за корупцію

Колишнього президента Сербії і Чорногорії Светозара Маровича засудили до майже трьох років ув'язнення за корупційні злочини.

Крім того, колишньому високопосадовцю доведеться повернути державі 1,2 млн євро.

Марович зізнався, зокрема в тому, що зловживав посадою заради вигоди очолюваного ним кримінального угруповання, яке займалося оборудками з нерухомістю в Будві - одному з найбільших курортів Адріатичного моря, повідомляє Deutsche Welle.

Марович - перший високопосадовець, який потрапить за корупційні злочини до в'язниці. Зазвичай обвинувачені в корупції посадовці або користуються заступництвом власних партій, або затягують розгляд справи, до спливу терміну давності злочинів.

Засудження Маровича вдарило по правлячій Демократичній партії соціалістів Чорногорії та екс-прем'єр-міністру Міло Джукановичу, який також опинявся в центрі корупційних скандалів стосовно оборудок із нерухомістю та будівництвом.

Нагадаємо, що в Сербії в рамках поліцейської операції проти фінансових злочинів і корупції затримали 53 людини.