Екс-президентку Південної Кореї засудили до 24 років в'язниці

Суд Південної Кореї визнав винною в корупції і зловживанні владою екс-президента країни Пак Кин Хе.

Її засудили до 24 років позбавлення волі, - повідомляє CNN.

Прокурори просили для неї 30 років в'язниці.

Політичний скандал навколо колишнього лідера країни розгорівся в жовтні 2016 року, коли з'явилися відомості про вплив на неї з боку близької подруги Чхве Сун Сіль. Розслідування показало, що протягом декількох років Чхве Сун Сіль була в курсі деталей державного управління і втручалася в хід прийняття політичних рішень на вищому рівні. Крім того, подруга екс-президента тиснула на низку компаній з метою перерахування ними десятків мільйонів доларів в підконтрольні їй фонди.

Стверджувалося, що Пак Кин Хе була залучена в корупційні схеми Чхве Сун Сіль або щонайменше була в курсі того, що відбувається.

Нагадаємо, в березні 2017-го суд Південної Кореї видав ордер на арешт відправленого у відставку президента країни Пак Кин Хе, яка підозрювалася в причетності до корупційних схем. Згодом Пак Кин Хе, яку відсторонили від посади президента Південної Кореї, були пред'явлені офіційні звинувачення. Подругу колишнього президента країни Пак Кин Хе – Цой Сун Суль – засудили до трьох років позбавлення волі.

У травні 2017-го влада Північної Кореї звинуватила ЦРУ в змові з метою вбивства лідера КНДР Кім Чен Ина.