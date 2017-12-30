Екс-президентові Єгипту до довічного ув'язнення додали ще три роки

Колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі та ще 19 осіб засудили до трьох років ув'язнення кожного

Суд у Каїрі засудив до трьох років позбавлення волі колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі, а також ще 19 осіб, серед яких колишні депутати, журналісти та активісти забороненого нині в країні руху "Брати-мусульмани". Їх усіх визнали винними в образі суду.

Згідно з вироком, винесеним у суботу, 30 грудня, екс-президент Єгипту також має сплатити по одному мільйону єгипетських фунтів (близько 46 тис. євро) судді, якого він раніше звинуватив у "фальсифікації", а також спілці суддів країни, повідомляє Reuters.

Справа, розслідування якої тривало з 2015 року, стосується висловлювань Мурсі та інших обвинувачуваних на адресу суду, які вони поширювали в ЗМІ. Адвокат екс-президента Єгипту заявив про намір подати апеляцію на винесений вирок.

Мухаммеда Мурсі вважають першим президентом країни, якого було обрано демократичним шляхом у 2012 році після повалення режиму Хосні Мубарака внаслідок так званої "арабської весни" – серії масових протестів у низці країн Північної Африки та Близького Сходу. Утім, на посаді пов'язаний з "Братами-мусульманами" політик пробув лише рік, після чого був усунений від влади внаслідок військового путчу. Згодом на двох судових процесах Мурсі засудили до загалом 45 років ув'язнення та смертної кари. Утім, останній вирок був скасований наприкінці 2016 року.

Рух "Брати-мусульмани" після повалення Мурсі заборонили, а понад 1400 прихильників екс-президента – стратили. Ще понад 40 тис. прихильників Мурсі, за даними правозахисної організації Human Rights Watch, ув'язнили. В ООН масові смертні вироки назвали "безпрецедентними в новітній історії". А нинішньому правителю Єгипту Абделю Фаттаху аль-Сісі правозахисники закидають проведення ще репресивнішої політики, ніж за часів Мубарака.