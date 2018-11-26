Екс-президенти України закликали Раду не скасовувати вибори у разі введення воєнного стану

Екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко опублікували відкритий лист до Верховної Ради з проханням не скасовувати президентські вибори у разі запровадження воєнного стану.

"Сьогодні Україна стоїть перед непростим вибором. Невдовзі Верховній Раді доведеться ухвалити рішення щодо введення воєнного стану, що у будь-якому випадку стане доленосним. Цинічний та неприхований напад Російської Федерації на українські кораблі в Керченській протоці, захоплення суден та полонення військових є відвертим актом збройної агресії держави, яка вже окупувала 13% нашої території", - йдеться у повідомленні прес-секретарки Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

"Але чи стане введення Україною воєнного стану найкращою відповіддю на цей виклик? Чи можливо саме задля запровадження на берегах Дніпра надзвичайного режиму Кремль і влаштовував свою настільки зухвалу та демонстративну провокацію? Воєнний стан - це насамперед радикальне обмеження прав громадян України, включаючи повну заборону страйків, масових зібрань та акцій. Право на заборону діяльності політичних партій та громадських організацій", - йдеться у відкритому листі.

"Кожна угода між суб'єктами господарювання містить пункт про невиконання умов договору у зв'язку з обставинами непереборної сили – однією із яких є воєнний стан. Блокування розрахунків за товари та послуги призведе до паралічу бізнесу. Існуючі інвестиційні проекти буде заморожено, потенційні надходження скасовано. Відтік капіталів із банків призведе до некерованої інфляції. Важко уявити, яким стане курс гривні. Чи виправдані подібні ризики? І чим це рішення про введення воєнного стану реально допоможе Україні у протистоянні агресору?", - наголошується у заяві.

Політики перераховують ситуації за останні п'ять років війни з Росією, коли введення воєнного стану здавалося доцільним і необхідним: окупація Криму, бої у Донецькому аеропорту (100 загиблих, 440 поранених), Дебальцевський котел (136 загиблих, 331 поранений), Іловайський котел (366 загиблих, 429 поранених, 300 зниклих безвісти).

"Очевидно, сьогодні з’явилися інші аргументи, і скоріше за все політичного характеру. Це - вибори. Велика частина суспільства вважає, що таким чином може бути обмежена демократія. Ці підозри є вкрай небезпечними – вони можуть призвести до суспільного конфлікту, яким неодмінно скористається ворог – і мають бути розвіяні. Якщо депутати вирішать, що альтернатив воєнному стану не існує, вони мусять внести зміни до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", прибравши із нього норму про скасування виборів та надмірне обмеження прав і свобод людей. Ми вважаємо, що одночасно з введенням воєнного стану та змінами до зазначеного закону депутати мають прийняти постанову Верховної Ради про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року так, як це передбачено чинною Конституцією України", - сказано у заяві президентів.

"Українському парламенту не раз доводилося ухвалювати доленосні рішення. Нині знову настав момент, коли від мудрості кожного народного обранця залежить майбутнє сорокамільйонної держави. Правда за Україною, а значить, ми неодмінно переможемо", - написали екс-президенти.

Нагадаємо, сьогодні о 16:00 заплановано позачергове засідання Верховної Ради, на якому парламент розгляне введення воєнного стану через захоплення українських кораблів Росією у Керченській протоці.