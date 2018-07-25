Екс-прокурор Кулик за час слідства проти нього заробив понад мільйон гривень, - ВІДЕО

НАБУ звинуватило Кулика у зловживанні службовим становищем для впливу на слідство та оприлюднило відео його допиту

Заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України, колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик за час розслідування проти нього про ймовірне незаконне збагачення офіційно заробив в органах прокуратури 1 240 394 гривні.

Справу проти Кулика пороушили у грудні 2015 року через підозру в незаконному збагаченні. У жовтні 2016 року Кулику висунули обвинувачення, судовий розгляд триває і домі, повідомляє проект "Радіо Свобода" "#Точно".

За 2016 рік тоді ще військовий прокурор Кулик задекларував 479 450 гривень доходу.

Незважаючи на кримінальну справу, генеральний прокурор України Юрій Луценко перевів Кулика до департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ, На новій посаді за 2017 рік прокурор отримав 648 466 гривень доходу.

У лютому 2018-го Кулик вніс у декларацію ще 112 478 гривень доходу.

За даними НАБУ, з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, Кулик отримав прибуток у понад 1 мільйон 670 тисяч гривень.

Водночас, повідомляє НАБУ, в цей же період витрати Кулика перевищили його дохід на 2,6 мільйона гривень і склали близько 3,4 мільйона.