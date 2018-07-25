Екс-прокурор Кулик за час слідства проти нього заробив понад мільйон гривень, - ВІДЕО
Справу проти Кулика пороушили у грудні 2015 року через підозру в незаконному збагаченні. У жовтні 2016 року Кулику висунули обвинувачення, судовий розгляд триває і домі, повідомляє проект "Радіо Свобода" "#Точно".
За 2016 рік тоді ще військовий прокурор Кулик задекларував 479 450 гривень доходу.
Незважаючи на кримінальну справу, генеральний прокурор України Юрій Луценко перевів Кулика до департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ, На новій посаді за 2017 рік прокурор отримав 648 466 гривень доходу.
У лютому 2018-го Кулик вніс у декларацію ще 112 478 гривень доходу.
За даними НАБУ, з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, Кулик отримав прибуток у понад 1 мільйон 670 тисяч гривень.
Водночас, повідомляє НАБУ, в цей же період витрати Кулика перевищили його дохід на 2,6 мільйона гривень і склали близько 3,4 мільйона.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"