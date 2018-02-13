Екс-прокурора Суса взяли під варту

Екс-заступника керівника департаменту з особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса взяли під варту без можливості внесення застави.

Із липня минулого року Дмитро Сус перебував під домашнім арештом, але в січні суд змінив йому запобіжний захід на заставу в розмірі 1,76 мільйонів гривень. Оскільки Сус не вніс ці гроші як заставу, то судді вирішили змінити йому запобіжний захід на тримання під вартою, - йдеться в ухвалі Солом’янського суду Києва, повідомили Громадському в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Сус став відомим після того, як записав елітний позашляховик у понад мільйон гривень на 87-річну бабусю. Слідчому доручили вести справу "діамантових прокурорів", але після кількох скандалів поспіль його самого звинуватили у зловживанні службовим становищем, перепродажі гральних автоматів, брехню у декларації та навіть катуванні детективів НАБУ. Тепер слідчий радіє, що все склалося саме так: "Я такий щасливий! Я просто думаю, що мене попхали в правильний час!".

Нагадаємо, що 13 квітня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.

У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.

26 липня НАБУ оголосило Дмитру Сусу підозру, а 7-го серпня Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Перебуваючи під домашнім арештом, Сус організував у себе в квартирі біткоін-ферму.