Екс-прокурора Суса залишили під вартою

Таке рішення суд прийняв на засіданні в п'ятницю, 11 серпня, повідомляють "Українські новини".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала скаргу на рішення суду нижчої інстанції, вимагаючи більш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 5 млн гривень.

Нагадаємо, 13 квітня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.

Заступник начальника департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Сус забув вказати в анкеті доброчесності автомобіль преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тис грн, який, як пізніше з'ясували журналісти, належав його 85-річній бабусі.

У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.

На час розслідування Сус і двоє його колег з департаменту були тимчасово відсторонені від роботи. Після перевірки, яка закінчилася 19 жовтня, Сус і його команда повернулися до роботи.

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану прокурору Дмитру Сусу.

26 липня НАБУ оголосило Дмитру Сусу підозру, а 7-го серпня Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Дмитра Суса.