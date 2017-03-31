Екс-радник Трампа готовий свідчити про зв'язки з Росією в обмін на імунітет

Флінн також повідомив комітет з розвідки Сенату США, що готовий сприяти в розслідуванні зв'язків команди Трампа з Росією

Колишній радник президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн сказав ФБР і посадовим особам Конгресу, що згоден дати свідчення про вплив РФ на вибори в США в обмін на імунітет від кримінального переслідування.

Про це в четвер повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Адвокат Флінна Роберт Келнер, відмовився від коментарів.

Зазначимо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого після того, як стало відомо, що міністерство юстиції США попередило адміністрацію Трампа, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо його комунікацій з російським послом, і що він потенційно уразливий для шантажу з боку Росії.

Ряд конгресменів від Демократичної партії США зажадали провести розслідування дій Майкла Флінна.

Також стало відомо, що демократи вимагали від радника Трампа з нацбезпеки пояснити "гонорари" з РФ.

Нагадаємо, російська державна телевізійна мережа Russia Today заплатила $45 386 колишньому раднику з питань національної безпеки президента США Майклу Флінну за його візит до Москви у 2015 році.

У Росії вважають "параноєю" рішення відправити у відставку радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна через його контакти з російською стороною без відома адміністрації США.

Варто відзначити, що в Сенаті почалися слухання у справі про втручання Росії у президентські вибори США. У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Хілларі Клінтон на обрання президентом.