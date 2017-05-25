Екс-радник Трампа готовий виступити в Конгресі по справі про втручання РФ в американські вибори

Слухання триватимуть у рамках розслідування зв'язків президентської кампанії Трампа з російським урядом

Екс-радник з питань зовнішньої політики на той час кандидата в президенти США Дональда Трампа Картер Пейдж вирішив дати свідчення перед комітетом з розвідки Конгресу

Про це повідомляє USA Today.

Показання Пейдж будуть стосуватися втручання РФ в американські вибори.

Пейдж підкреслив, що на відміну від його колишнього колеги Майкла Флінна, він не збирається захищатися п'ятою поправкою Конституції США, що дозволяє не давати свідчень проти себе.

"Я – відкрита книга", - заявив Пейдж, висловивши впевненість, що його свідчення стануть "гігантським стрибком у правильному напрямку".

У самому комітеті поки не підтвердили офіційно, чи заплановані слухання Пейджа на наступний місяць.

Слухання триватимуть у рамках розслідування зв'язків президентської кампанії Трампа з російським урядом і втручання РФ у внутрішні справи США.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Як відомо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.

14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.