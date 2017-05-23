Екс-радник Трампа відмовиться свідчити щодо причетності Росії до виборів у США, - ЗМІ

Флінн скористається П'ятої поправкою до Конституції, яка дозволяє громадянам не свідчити проти себе

Колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн відмовиться виконати вимоги порядку від комітету з розвідки Сенату, який розслідує можливе втручання Росії в американські вибори в 2016 році.

Флінн скористається П'ятої поправкою до Конституції, яка дозволяє громадянам не свідчити проти себе, повідомили інформагентство Associated Press, газета Wall Street Journal і телеканал Fox News з посиланням на джерела, близькі до Флінна.

За повідомленнями, генерал-лейтенант у відставці, який є ключовим свідком у розслідуванні про Росію, планує повідомити комітет про своє рішення пізніше в понеділок.

Сенатський комітет з розвідки проводить одне з основних розслідувань Конгресу з приводу передбачуваного втручання Росії в президентські вибори в США і можливої ​​змови передвиборного штабу президента Дональда Трампа з Москвою.

Комітет вперше запросив у Флінна документи, які стосуються розслідування, в листі від 28 квітня, але той відмовився співпрацювати за запитом.

Американське розвідувальне співтовариство в січні дійшло висновку, що Москва намагалася вплинути на результат листопадових виборів на користь Трампа. Росія заперечує будь-яку причетність, а Трамп наполягає, що здобув чесну і справедливу перемогу.

Флінн був змушений піти у відставку в лютому, через менше місяця перебування на посаді, в зв'язку з тим, що не повідомив про зміст своїх бесід з російським послом в США Сергієм Кисляком і ввів в оману віце-президента Майка Пенса про ці зустрічі.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Як відомо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.

14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.