Екс-радник Трампа відмовиться свідчити щодо причетності Росії до виборів у США, - ЗМІ
Флінн скористається П'ятої поправкою до Конституції, яка дозволяє громадянам не свідчити проти себе, повідомили інформагентство Associated Press, газета Wall Street Journal і телеканал Fox News з посиланням на джерела, близькі до Флінна.
За повідомленнями, генерал-лейтенант у відставці, який є ключовим свідком у розслідуванні про Росію, планує повідомити комітет про своє рішення пізніше в понеділок.
Сенатський комітет з розвідки проводить одне з основних розслідувань Конгресу з приводу передбачуваного втручання Росії в президентські вибори в США і можливої змови передвиборного штабу президента Дональда Трампа з Москвою.
Комітет вперше запросив у Флінна документи, які стосуються розслідування, в листі від 28 квітня, але той відмовився співпрацювати за запитом.
Американське розвідувальне співтовариство в січні дійшло висновку, що Москва намагалася вплинути на результат листопадових виборів на користь Трампа. Росія заперечує будь-яку причетність, а Трамп наполягає, що здобув чесну і справедливу перемогу.
Флінн був змушений піти у відставку в лютому, через менше місяця перебування на посаді, в зв'язку з тим, що не повідомив про зміст своїх бесід з російським послом в США Сергієм Кисляком і ввів в оману віце-президента Майка Пенса про ці зустрічі.
Нагадаємо, що Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.
Як відомо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.
Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.
28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.
14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.
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