Екс-радник Трампа визнав зв'язок із хакером, який втрутився до виборчого процесу в США

Однак він стверджує, що їх спілкування було не шкідливим

Екс-радник Дональда Трампа періоду президентських виборів у США Роджер Стоун зізнався, що листувався з хакером Guccifer 2.0.

Програміст відомий тим, що у червні 2016 року він взяв на себе відповідальність за злам серверів Національного комітету Демократичної партії США та злив конфіденційну переписку політиків в мережу, повідомляє Deutsche Welle.

Колишній радник розповів, що обмінювався з Guccifer 2.0 повідомленнями в Twitter за кілька тижнів після хакерської атаки на сервери демократів.

Однак Стоун стверджує, що розмова з програмістом була "абсолютно нешкідливою".

"Розмова була такою поверхневою, короткою та банальною, що я про неї забув", – запевнив Стоун.

Наголошують, що у переписці хакер подякував Стоуну за статтю на інтернет-порталі Breitbart News, у якій ідеться, що атаку на сервери демократів зробив Guccifer 2.0, а не російські кіберзлочинці.

Зі свого боку, колишній радник відповів хакеру, що "радий" відновленню його аккаунта після короткого блокування.

Нагадаємо, в січні розвідка США звинуватила Росію в причетності до кібератак.

Деякі союзники Північноатлантичного Альянсу повідомили про причетність Росії до здійснення кібератак на їх установи в Інтернеті.