Екс-радник Трампа зізнався в зустрічах з російськими високопосадовцями

Раніше Пейдж стверджував, що спілкувався в Москві лише з ученими і "кількома бізнесменами"

Колишній радник виборчого штабу Дональда Трампа із зовнішньої політики Картер Пейдж на засіданні комітету Палати представників з розвідки підтвердив факт спілкування з російським віце-прем'єром Аркадієм Дворковичем.

Відповідаючи на запитання демократа зі штату Каліфорнія Адама Шиффа, він визнав, що контакт відбувся на конференції з нагоди чергового випуску в Російській економічній школі в Сколкові в липні 2016 року, повідомляє BBC із посиланням на The New York Times.

Пейдж підтвердив цю інформацію телеканалу CNN у п'ятницю ввечері. За його словами, це було "не більше, ніж обмін привітаннями між людьми на публічному заході".

У попередніх інтерв'ю Пейдж стверджував, що спілкувався в Москві лише з ученими і "кількома бізнесменами", яких знає "більше десяти років".

Торішня поїздка Пейджа в Москву привернула особливу увагу, оскільки він виступив на конференції з промовою, що значною мірою перегукувалася з поглядами на світову політику російського президента Володимира Путіна.

"Вашингтон та інші західні столиці знизили потенціал прогресу (у відносинах з Росією, – ред.) своєю часто лицемірною прихильністю до ідей демократизації, боротьби з нерівністю і корупцією і зміни режимів", – заявив співробітник штабу кандидата Трампа.

На засіданні комітету Палати представників у четвер було зачитано вголос електронного листа Пейджа старшому раднику Трампа, нині міністру юстиції США Джефу Сешнсу, в якому він доповів про враження від своїх зустрічей у Москві. Його зміст наразі не розголошують.

Невдовзі після поїздки до Москви Пейдж покинув передвиборчий штаб Трампа.

У грудні 2016 року, вже як приватна особа, він ще раз їздив до російської столиці, за його словами, щоб "зустрітися з лідерами ділового та інтелектуального світу".

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков тоді заявив, що у Кремлі не мали жодних контактів з Пейджем і дізналися його ім'я зі ЗМІ.

На засіданні комітету Палати представників США Пейджа запитували також про його чотириденну поїздку до Будапешта на початку вересня минулого року. Він відповів, що їздив в Угорщину як турист, оглядав пам'ятки, катався на теплоході Дунаєм, відвідав джазовий клуб і не зустрічався там ні з одним росіянином.

31 жовтня спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання в американські вибори, повідомив, що інший співробітник штабу Трампа, Джордж Пападопулос, зустрічався у 2016 році з неофіційними представниками Москви, які обіцяли йому компромат на Гілларі Клінтон.

46-річний Картер Пейдж працював у передвиборчому штабі Дональда Трампа з березня по серпень 2016 року. Раніше він закінчив військово-морську академію в Аннаполісі і прослужив п'ять років на флоті. Пішовши у відставку, у 2004-2007 роках працював у московському офісі Merrill Lynch, потім заснував власну інвестиційну фірму Global Energy Capital. Його діловим партнером був, зокрема, заступник голови фінансового департаменту "Газпрому" Сергій Яценко.

У 2013 році ФБР допитало Пейджа у зв'язку з розмовою на енергетичному симпозіумі між ним і російським громадянином, викритим як офіцер російської розвідки. Пейдж сказав, що вважав співрозмовника бізнесменом.

Нагадаємо, у Вашингтоні окружний суд залишив під домашнім арештом колишнього голову виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Гейтса.