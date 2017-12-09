Екс-радник Януковича може стати новим членом наглядової ради Нафтогазу - ЗМІ
За попередніми даними, список складається з п'яти кандидатів, відібраних з чотирьох десятків претендентів.
До нього увійшли Юлія Берещенко (виходець з Фонду гарантування вкладів), Надія Васильєва (співробітник Майкрософт Україна), Дмитро Литвак (партнер Ernst & Young), Ян чадам (співробітник польської газотранспортної компанії Gaz-System) і Ігор Мітюков, - повідомило джерело на ринку, інформує Економічна правда.
Крім того, джерело вважає, що найбільші шанси стати новим членом наглядової ради має Мітюков, тому що в цій п'ятірці він набрав найбільше балів. Кандидатура незалежного члена НС НАК буде відібрана в кінці вересня.
Нагадаємо, 6 вересня член наглядової ради Нафтогазу України, незалежний директор Чарльз Проктор, пішов зі свого поста через зрив реформ.
Довідка: Ігор Мітюков український економіст-фінансист, політик. Безпартійний.
В 1997-2001 роках очолював Мінфін. До 2005 року був послом України у Великобританії та Північній Ірландії, також представляв Україну в Міжнародній морській організації.
У 2006-му Мітюков був радником на той час прем'єр-міністра України Віктора Януковича, а в 2010-му - його позаштатним радником в статусі президента.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа