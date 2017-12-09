Екс-радник Януковича може стати новим членом наглядової ради Нафтогазу - ЗМІ

Список складається з п'яти кандидатів, відібраних з чотирьох десятків претендентів

Робоча група номінаційного комітету, який функціонує при Міністерстві економіки, завершила відбір кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради Нафтогаз України.

За попередніми даними, список складається з п'яти кандидатів, відібраних з чотирьох десятків претендентів.

До нього увійшли Юлія Берещенко (виходець з Фонду гарантування вкладів), Надія Васильєва (співробітник Майкрософт Україна), Дмитро Литвак (партнер Ernst & Young), Ян чадам (співробітник польської газотранспортної компанії Gaz-System) і Ігор Мітюков, - повідомило джерело на ринку, інформує Економічна правда.

Крім того, джерело вважає, що найбільші шанси стати новим членом наглядової ради має Мітюков, тому що в цій п'ятірці він набрав найбільше балів. Кандидатура незалежного члена НС НАК буде відібрана в кінці вересня.

Нагадаємо, 6 вересня член наглядової ради Нафтогазу України, незалежний директор Чарльз Проктор, пішов зі свого поста через зрив реформ.

Довідка: Ігор Мітюков український економіст-фінансист, політик. Безпартійний.

В 1997-2001 роках очолював Мінфін. До 2005 року був послом України у Великобританії та Північній Ірландії, також представляв Україну в Міжнародній морській організації.

У 2006-му Мітюков був радником на той час прем'єр-міністра України Віктора Януковича, а в 2010-му - його позаштатним радником в статусі президента.