Екс-радник Януковича вивів $11 млн зі свого банку перед його банкрутством

За виявленими фактами маніпуляцій і зловживання активами до поліції було подано 170 заяв про скоєння кримінальних злочинів

За місяць до визнання "Імексбанку" неплатоспроможним з нього були виведені кредити фізичних осіб, ліквідне забезпечення не менше ніж на 11 млн доларів.

За кілька тижнів до введення тимчасової адміністрації на виконання рішення Господарського суду Одеської області, яке було ухвалене за лічені дні і не оскарженого банком, "Імексбанк" перерахував компанії-резиденту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 10,925 млн доларів. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Ця сума була перерахована за програмне забезпечення, нібито запроваджене компанією в офісі банку в Криму в січні 2013 року. При цьому в балансі банку такий актив не було позначено, стверджують у ФГВФО.

Окрім того, за даними фонду, вартість активів банку згідно з оцінкою становить менше 15% зафіксованої в бухгалтерській звітності суми. Так, вартість активів, включених до ліквідаційної маси, "на папері" становить 14,952 млрд гривень, тоді як чотири незалежних суб'єкта оціночної діяльності оцінили їх у 2,082 млрд гривень.

"Аналіз банківських операцій перед введенням тимчасової адміністрації, свідчить: були застосовані схеми, маніпуляції і висновок ліквідних активів", - наголошує ФГВФО.

У фонді також зазначили, що при цьому 90% корпоративного кредитного портфеля "Імексбанку" становлять інсайдерські кредити, а єдиним забезпеченням за половиною портфеля є стадіон в Одесі. Так, наближеним і пов’язаним з власниками банку компаніям видані кредити на 13,1 млрд грн, які з моменту введення тимчасової адміністрації не обслуговуються, зазначає фонд.



Інфографіка: ФГВФО



Інфографіка: ФГВФО