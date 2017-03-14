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Екс-радник Януковича вивів $11 млн зі свого банку перед його банкрутством

За виявленими фактами маніпуляцій і зловживання активами до поліції було подано 170 заяв про скоєння кримінальних злочинів
За місяць до визнання "Імексбанку" неплатоспроможним з нього були виведені кредити фізичних осіб, ліквідне забезпечення не менше ніж на 11 млн доларів.
Екс-радник Януковича вивів $11 млн зі свого банку перед його банкрутством Фото: kompromat1.info

За кілька тижнів до введення тимчасової адміністрації на виконання рішення Господарського суду Одеської області, яке було ухвалене за лічені дні і не оскарженого банком, "Імексбанк" перерахував компанії-резиденту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 10,925 млн доларів. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Ця сума була перерахована за програмне забезпечення, нібито запроваджене компанією в офісі банку в Криму в січні 2013 року. При цьому в балансі банку такий актив не було позначено, стверджують у ФГВФО.

Окрім того, за даними фонду, вартість активів банку згідно з оцінкою становить менше 15% зафіксованої в бухгалтерській звітності суми. Так, вартість активів, включених до ліквідаційної маси, "на папері" становить 14,952 млрд гривень, тоді як чотири незалежних суб'єкта оціночної діяльності оцінили їх у 2,082 млрд гривень.

"Аналіз банківських операцій перед введенням тимчасової адміністрації, свідчить: були застосовані схеми, маніпуляції і висновок ліквідних активів", - наголошує ФГВФО.

У фонді також зазначили, що при цьому 90% корпоративного кредитного портфеля "Імексбанку" становлять інсайдерські кредити, а єдиним забезпеченням за половиною портфеля є стадіон в Одесі. Так, наближеним і пов’язаним з власниками банку компаніям видані кредити на 13,1 млрд грн, які з моменту введення тимчасової адміністрації не обслуговуються, зазначає фонд.


Інфографіка: ФГВФО


Інфографіка: ФГВФО

Як зазначається, за виявленими фактами маніпуляцій і зловживання активами до поліції було подано 170 заяв про скоєння кримінальних злочинів. Зібрані докази порушень покладено в основу двох кримінальних проваджень щодо доведення банку до неплатоспроможності.

За даними LB.ua, власником "Імексбанку" до банкрутства був народний депутат та бізнесмен із Одеси Леонід Клімов. Він наразі входить до депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді, був депутатом минулих скликань Ради, входив до фракції Партії регіонів. Також Леонід Клімов був радником екс-президента України Віктора Януковича та першим заступником голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності у Верховній Раді.

НБУ ввів в "Імексбанк" тимчасову адміністрацію в січні 2015 року, а в травні прийняв рішення про ліквідацію банку.

Станом на початок 2017 року вкладниками банку отримано 4,160 млрд гривень у рамках виплати гарантованої суми відшкодування.

Нагадаємо, рік тому Приморський районний суд Одеси вирішив стягнути з нардепа і колишнього власника "Імексбанку" Леоніда Клімова 300 млн гривень за позовом Національного банку.

 

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14 03 2017 14:59
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