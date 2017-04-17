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Екс-радикал Артеменко в Америці найняв лобіста за $30 тис. на місяць

У контракті зокрема зазначено, що Артеменку надаватимуться послуги зі стратегічного консультування та представництва для просування відносин між США та Україною
Виключений з фракції "Радикальної партії" народний депутат Андрій Артеменко найняв американського лобіста Дейла Армстронга для отримання політичних послуг.
Екс-радикал Артеменко в Америці найняв лобіста за $30 тис. на місяць Андрій Артеменко Фото: pr.gov.ua

Інформацію з реєстру лобістських контрактів Міністерства юстиції США оприлюднило видання "Новое время". 

У контракті зокрема зазначено, що Артеменку надаватимуться послуги зі стратегічного консультування та представництва для просування відносин між США та Україною, у т.ч. щодо взаємодії з державними службовцями, законодавцями та урядовими установами. 


Фото: "Новое время"

Підписант контракту сплачуватиме за отримані послуги $30 тис. на місяць до моменту припинення дії угоди, термін дії якої  становить 3 місяці.

Нагадаємо, що народний депутат Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які  мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна.

Нардеп також розповів, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".

21 лютого, народного депутата Андрія Артеменка було офіційно виключено з фракції "Радикальної партії".

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