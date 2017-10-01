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Екс-регіонал Єфремов оскаржив свій арешт в Європейському суді

Адвокат повідомив, що ЄСПЛ прийняв до розгляду скаргу політика
Екс-голова фракції Партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов оскаржив свій арешт у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).
Екс-регіонал Єфремов оскаржив свій арешт в Європейському суді Олександр Єфремов. Фото: ua.politics.comments.ua

"Поки що існує 1 скарга, яка вже зареєстрована і зараз розглядається. Ми чекаємо українських судів, оскільки без рішення українського суду я не можу звернутися до ЄСПЛ...", - заявив адвокат Максим Сасьє в інтерв'ю "Українським новинам".

Адвокат уточнив, що вона стосується приміщення політика Єфремова під варту.

За його словами, захист має намір звернутися до ЄСПЛ з проханням розглядати скаргу в пріоритетному порядку.

"Але для цього ми очікуємо рішення Апеляційного суду Києва, засідання якого переноситься вже четвертий раз", - пояснив він.

Раніше IPress.ua повідомляв, що слухання у справі колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді і в сприянні діяльності так званої "ЛНР", перенесено на 10 січня.

Нагадаємо, що 1 серпня, Печерський районний суд Києва заарештував Олександра Єфремова на два місяці. Термін утримання під вартою закінчувався 28 вересня 2016 року.

Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Термін попереднього тримання під вартою Єфремова спливав о 0:00 25 листопада.

В знак протесту проти того, що суддя Володимир Карабань не задовольняв клопотання адвокатів, Єфремов відмовився від своїх адвокатів.

Окрім того, 3 січня Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт у справі, де йому інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ряд інших злочинів.

Згодом Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на продовження арешту екс-голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова на 17 січня.родна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

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