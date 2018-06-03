Екс-регіоналу Єфремову продовжили арешт до травня
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
"Судом продовжено термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до обвинуваченого О. Єфремова до 03.05.2018 включно", - йдеться у повідомленні.
У Генпрокуратурі зазначили, що судовий розгляд у кримінальному провадженні триває, чергове засідання сьогодні, 6 березня.
Нагадаємо, Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).
Також його звинувачують в умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинених представником влади за попередньою змовою групою осіб, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва.
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