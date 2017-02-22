Регіонали продали найбільші родовища газу в Україні російському мільярдеру, - ЗМІ

Компанія прибічників Януковича просто блокує в судах всі можливості іншим господарським структурам отримати право на розвиток родовищ і видобуток копалин

Екс-міністр Міненерговугілля Едуард Ставицький та нардеп від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко продали газовий бізнес російському мільярдеру Павлу Фуксі.

Про це йдеться у матеріалі "Moscow never sleep. Команда Януковича продала газовий бізнес російському мільярдеру" "Економічної правди".

Як зазначається, на газовому небосхилі України засяяла нова зірка: засновник MosCityGroup Павло Фукс.

За останні два роки цей російський мільярдер скупив пакет вітчизняних газодобувних компаній в енергетичних фаворитів Віктора Януковича – Едуарда Ставицького і Юрія Бойка.

Так, газодобувний бізнес Фукса в Україні є збірною солянкою активів вихідців з Партії регіонів, йдеться у матеріалі.

За даними джерел видання, у Бойка і його бізнес-партнерів Юлія Іоффе та Івана Фурсіна структури Фукса повністю викупили ТОВ "ДВ нафтогазовидобувна компанія" і 51% ПАТ "Девон". У Ставицького – 67% ТОВ "Голден Деррік" і 22,5% ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння".

"Рішення Фукса скупити активи опозиціонерів неоднозначне. З боку його M&A-активність виглядає як поведінка корпоративного "санітара лісу", що підбирає за ослабленими гравцями всі активи без розбору", – пише автор.

Як зазначає автор, оформлюючи на себе компанії "регіоналів", Фукс скуповував і їхні проблеми.

Втім, за словами співрозмовників "Економічної правди" на ринку, російський бізнесмен, насправді, знає, що робить.

По-перше, зазначає одне з джерел, операції проводилися з великим дисконтом.

По-друге, в діях власника MosCityGroup простежується чітка послідовність.

"Три з чотирьох придбаних ним компаній – "Укрнафтобуріння", "Голден Деррік" і "Девон" – є учасницями одного високорентабельного проекту – розробки Сахалінського газового родовища в Харківській області", – пояснює автор.

"Сахалінка" – найбільший майданчик вуглеводнів у країні. Її доведені запаси – 15 млрд куб м газу, 1,7 млн тонн конденсату і приблизно стільки ж нафти. Однак за її резерви йде нескінченна боротьба.

При Януковичі-президенті протистояння йшло за трьома напрямами. Учасником першого було "Укрнафтобуріння". Ця компанія виявилася перед загрозою анулювання дозволу на користування надрами родовища.

Другий епізод стосувався ПрАТ "Девон", ТОВ "Сіріус-1" (через його засновника Павла Овчаренка контролюється Ігорем Коломойським) і ТОВ "Сахалінське" (через його засновника Ігоря Котвицького вважається близьким Арсену Авакову).

Усі ці компанії були повідомлені про плани щодо розірвання договорів про спільну діяльність з державною НАК "Надра України", на підставі яких вони працювали на "Сахалінці".

Третій прецедент стосувався "Надр України". Ця держкомпанія заявила про бажання продати свою частку в спільних проектах з "Девон", "Сіріус-1" і "Сахалінське".

"Результат усіх трьох процесів виявився один: тотальна зміна власників. Пакет Вітольда Фокіна та його партнерів у "Девон" (51%) відійшов структурам, близьким до команди Бойка, а частина частки Злочевського і Коломойського в "Укрнафтобурінні" (45%) стала власністю групи Ставицького. При цьому власником паю НАК "Надра України" в договорах про спільну діяльність з "Девон", "Сіріус-1" і "Сахалінське" стало ТОВ "Голден деррик" – компанія, біля витоків створення якої стояли структури Ставицького", – йдеться у статті.

Як пише автор, на сьогодні головним опонентом Фукса вважається команда міністра Арсена Авакова, у якої при Януковичі відібрали частину бізнесу, а зараз благополучно його продали.