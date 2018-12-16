Екс-ректор університету податкової служби Мельник помер у "Феофанії"

Колишній ректор Національного університету Державної податкової служби України Петро Мельник помер у неділю в Києві у віці 61 року.

"Петро Мельник помер у лікарні "Феофанія" від двосторонньої пневомонії", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, органи прокуратури розслідували два кримінальні провадження стосовно Петра Мельника.

В одному кримінальному провадженні Петро Мельник проходив за ст. 368 КК України (хабар). 25 листопада 2015 р. Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Мельника та інших працівників вишу, викритих у хабарництві. Ця справа була відкрита за фактом отримання особами за попередньою змовою від студентів вишу за сприяння у зарахуванні на 5-й курс університету бюджетної форми навчання неправомірної вигоди в загальній сумі 177 тис. грн шляхом перерахування коштів цими особами та їхніми родичами в різних сумах на надані їм банківські рахунки підприємства, засновниками якого були родичі керівника університету.

Друге кримінальне провадження було відкрито за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Як повідомляла Київська облпрокуратура, досудове розслідування встановило, що протягом 2007-2008 років екс-ректор Податкової академії, не маючи законних повноважень, провів операцію з відчуження чотирьох об'єктів державної власності товариству, засновниками якого є його дружина і син. Відчужене майно, яке перебувало в оперативному управлінні Національного університету ДПС України, розміщувалося в Київській, Хмельницькій областях, а також в м. Сімферополі.

"Вартість завданих державі збитків становить понад 33 млн грн, що на момент вчинення кримінальних злочинів у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян", - інформували в облпрокуратурі.

Цю справу було передано до Бородянського районного суду Київської області, який 5 грудня 2017 року визнав Петра Мельника винним у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем "у зв'язку з недоведеністю складу злочину в його діянні".

Того ж дня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що сторона обвинувачення подаватиме апеляцію на рішення Бородянського райсуду. "Я не згоден зі справою ректора Мельника. Ми виграли у Вищому господарському суді і повернули все це майно, яке суд визнав незаконно приватизованим, ...але, незважаючи на це, суд його звільнив. Ми підемо в апеляцію і я впевнений, що у нас є аргументи, щоб апеляційний суд все-таки визначив йому покарання", - сказав генпрокурор в ефірі одного з українських телеканалів.

Луценко також зазначив, що в Генпрокуратури є докази, що екс-ректор особисто давав вказівки свідкам про те, щоб приватизувати на користь його сім'ї 4 тис. кв. м.