Екс-слідчого ГПУ Суса взяли під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці
Колишній слідчий Генеральної прокуратури Дмитро Сус, підозрюваний у незаконному прослуховуванні, узятий за рішенням суду під цілодобовий домашній арешт строком на два місяці.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Суд виніс рішення про домашній арешт у службовому житлі в гуртожитку Генпрокуратури.
Йому заборонено залишати гуртожиток у Києві, де він зареєстрований. Також суд зобов'язав Суса носити електронний браслет.
Сус і його адвокати заявили, що домашній арешт в гуртожитку ГПУ неможливий, оскільки він звільнений і там не проживає. Нова його адреса в місті Хмельницький. Суддя пішла, щоб розв'язати це питання і призначити іншу адресу. Станом на 22.55 Сус, адвокати і прокурори перебували у залі суду.
Прокурори кажуть, що детектив надав анкетні дані Суса, за якими він прописаний у Києві. Також вони заявили, що подаватимуть апеляцію, щоб домогтися більш суворого запобіжного заходу.
У перерві Сус приніс до суду пакет з продуктами, чекаючи, що суд міг відправити його в СІЗО.
Суд узяв екс-слідчого ГПУ Суса під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.
Раніше, 13 квітня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.
Заступник начальника департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Сус забув вказати в анкеті доброчесності автомобіль преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тис грн, який, як пізніше з'ясували журналісти, належав його 85-річній бабусі.
У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.
На час розслідування Сус і двоє його колег з департаменту були тимчасово відсторонені від роботи. Після перевірки, яка закінчилася 19 жовтня, Сус і його команда повернулися до роботи.
Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану прокурору Дмитру Сусу.
Нагадаємо, вчора, 26 липня, НАБУ оголосило Дмитру Сусу підозру.
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