Екс-слідчого ГПУ Суса взяли під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці

Суд визначив запобіжний захід екс-високопосадовцю ГПУ.

Колишній слідчий Генеральної прокуратури Дмитро Сус, підозрюваний у незаконному прослуховуванні, узятий за рішенням суду під цілодобовий домашній арешт строком на два місяці.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Суд виніс рішення про домашній арешт у службовому житлі в гуртожитку Генпрокуратури.

Йому заборонено залишати гуртожиток у Києві, де він зареєстрований. Також суд зобов'язав Суса носити електронний браслет.

Сус і його адвокати заявили, що домашній арешт в гуртожитку ГПУ неможливий, оскільки він звільнений і там не проживає. Нова його адреса в місті Хмельницький. Суддя пішла, щоб розв'язати це питання і призначити іншу адресу. Станом на 22.55 Сус, адвокати і прокурори перебували у залі суду.

Прокурори кажуть, що детектив надав анкетні дані Суса, за якими він прописаний у Києві. Також вони заявили, що подаватимуть апеляцію, щоб домогтися більш суворого запобіжного заходу.

У перерві Сус приніс до суду пакет з продуктами, чекаючи, що суд міг відправити його в СІЗО.

Суд узяв екс-слідчого ГПУ Суса під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

Раніше, 13 квітня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.

Заступник начальника департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Сус забув вказати в анкеті доброчесності автомобіль преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тис грн, який, як пізніше з'ясували журналісти, належав його 85-річній бабусі.

У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.

На час розслідування Сус і двоє його колег з департаменту були тимчасово відсторонені від роботи. Після перевірки, яка закінчилася 19 жовтня, Сус і його команда повернулися до роботи.

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану прокурору Дмитру Сусу.

Нагадаємо, вчора, 26 липня, НАБУ оголосило Дмитру Сусу підозру.