Екс-слідчий ГПУ попросився у суду поїхати на море за кордон

Подільський суд Києва заслухав обвинувальний акт у справі екс-слідчого Генпрокуратури Дмитра Суса та продовжив йому запобіжний захід у вигляді заборони без дозволу залишати територію Хмельницька та Хмельницької області.

Сус звернувся до судді з проханням не обмежувати його у пересуванні тільки межами Хмельницької області і дозволити їздити по Україні, повідомляє "Судовий репортер".

"Прошу не обмежувати мене Хмельницьким і Хмельницькою областю. Щоб санаторій якийсь чи на море, щоб мати можливість з сім'єю поїхати", - сказав у суді екс-слідчий ГПУ.

Він додав, що офіційно не працює, але має певні накопичення.

Крім того, Сус попросив у другій половині серпня дозволити йому виїхати з сім'єю на відпочинок до Туреччини.

За його словами, вони з адвокатом вже подавали таке клопотання до Солом'янського суду, але розгляд призначили одночасно із підготовчим засіданням у Подільському суді, тому його прийшлось відкликати.

"Ми би хотіли до Туреччини", - підкреслив він.

Проте суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив Сусу обов'язки ще на два місяці.

Так, він не має права без дозволу прокурора та суду відлучатися з Хмельницького та Хмельницької області, окрім виїзду до Києва для навчання.

Також зобов'язаний повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, здати паспорт та інші документи для виїзду за кордон.

Зазначається, що ці обов'язки поклали на Суса після внесення 1,2 млн грн застави.

Крім того у Подільському райсуді екс-слідчому ГПУ зачитали обвинувальний акт, у якому йдеться про випадки привласнення екс-слідчим речових доказів у кримінальних справах.

Всього йому інкримінується розтрата речових доказів на суму майже 814 тисяч гривень

Також Суса звинувачують у недостовірному декларуванні.

Повідомляється, що обвинувачений своєї вини не визнав. За його словами, із обвинувального акту йому незрозуміло, в який спосіб він вчиняв інкриміновані йому правопорушення, на що суддя відповів, що це буде встановлено в ході розгляду справи.

Повідомляється, що до наступного засідання, яке заплановане на вересень, прокурор має підготувати список доказів і суд затвердить порядок їх дослідження.

За попередньою інформацією, у сторони обвинувачення близько 20 томів письмових доказів і 21 свідок.

Сус став відомим після того, як записав елітний позашляховик у понад мільйон гривень на 87-річну бабусю. Слідчому доручили вести справу "діамантових прокурорів", але після кількох скандалів поспіль його самого звинуватили у зловживанні службовим становищем, перепродажі гральних автоматів, брехню у декларації та навіть катуванні детективів НАБУ. Тепер слідчий радіє, що все склалося саме так: "Я такий щасливий! Я просто думаю, що мене попхали в правильний час!".

Нагадаємо, що 13 квітня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.

У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.

26 липня НАБУ оголосило Дмитру Сусу підозру, а 7-го серпня Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Перебуваючи під домашнім арештом, Сус організував у себе в квартирі біткоін-ферму.