Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Екс-службовець консульства привласнив понад 700 тисяч грн держкоштів

Спеціаліст з фінансових питань та діловодства Консульства України в Малазі під час відрядження перерахував на власний рахунок понад 700 тис гривень державних коштів
Колишній службовець Консульства України у Малазі привласнив понад 700 тисяч гривень державних коштів.
Екс-службовець консульства привласнив понад 700 тисяч грн держкоштів Фото: google.com

Перебуваючи на посаді спеціаліста з фінансових питань та діловодства Консульства України в Малазі, екс-чиновник систематично здійснював незаконні перекази грошових коштів з рахунків Консульства на власний банківський рахунок.

"Упродовж 2014–2016 років без жодного документального обґрунтування він перерахував на власний рахунок понад 700 тисяч гривень державних коштів", - повідомляє прокуратура Києва.      

Екс-чиновнику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах) КК України.

Обвинувальний акт стосовно зловмисника скерували до Шевченківського райсуду для розгляду по суті.

Крім того, прокуратура заявила позов про стягнення з обвинуваченого всієї суми завданих збитків.

Нагадаємо, італійські правоохоронці затримали колишнього співробітника генерального консульства України в Мілані Максима Неліна за підозрою в шахрайському заволодінні 233 тис. євро.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2017 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.