Екс-службовець консульства привласнив понад 700 тисяч грн держкоштів
Перебуваючи на посаді спеціаліста з фінансових питань та діловодства Консульства України в Малазі, екс-чиновник систематично здійснював незаконні перекази грошових коштів з рахунків Консульства на власний банківський рахунок.
"Упродовж 2014–2016 років без жодного документального обґрунтування він перерахував на власний рахунок понад 700 тисяч гривень державних коштів", - повідомляє прокуратура Києва.
Екс-чиновнику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах) КК України.
Обвинувальний акт стосовно зловмисника скерували до Шевченківського райсуду для розгляду по суті.
Крім того, прокуратура заявила позов про стягнення з обвинуваченого всієї суми завданих збитків.
Нагадаємо, італійські правоохоронці затримали колишнього співробітника генерального консульства України в Мілані Максима Неліна за підозрою в шахрайському заволодінні 233 тис. євро.
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