Екс-службовець консульства привласнив понад 700 тисяч грн держкоштів

Спеціаліст з фінансових питань та діловодства Консульства України в Малазі під час відрядження перерахував на власний рахунок понад 700 тис гривень державних коштів

Колишній службовець Консульства України у Малазі привласнив понад 700 тисяч гривень державних коштів.

Перебуваючи на посаді спеціаліста з фінансових питань та діловодства Консульства України в Малазі, екс-чиновник систематично здійснював незаконні перекази грошових коштів з рахунків Консульства на власний банківський рахунок.

"Упродовж 2014–2016 років без жодного документального обґрунтування він перерахував на власний рахунок понад 700 тисяч гривень державних коштів", - повідомляє прокуратура Києва.

Екс-чиновнику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах) КК України.

Обвинувальний акт стосовно зловмисника скерували до Шевченківського райсуду для розгляду по суті.

Крім того, прокуратура заявила позов про стягнення з обвинуваченого всієї суми завданих збитків.

Нагадаємо, італійські правоохоронці затримали колишнього співробітника генерального консульства України в Мілані Максима Неліна за підозрою в шахрайському заволодінні 233 тис. євро.