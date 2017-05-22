Екс-співробітник НАБУ вимагав хабарі для правоохоронців, - Луценко

Співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів

Колишній співробітник НАБУ Олександр Самковий, якого затримали за отримання хабара, вимагав гроші для діючих правоохоронців.

При першому повідомленні про те, що затримали працівника НАБУ, слідчі опиралися на електронну декларацію, де було вказано, що Олександр Самковий діючий працівник НАБУ, - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує "Інтерфакс-Україна".

"На попередньому етапі у нас було достатньо підстав вважати його чинним співробітником. Хоча б те, що в його електронній декларації не вказано його звільнення з лютого 2017 року", – заявив Юрій Луценко.

Хоча вже у підозрі він вказаний як колишній співробітник правоохоронних органів.

"У підозрі, яке я вчора підписав, він фігурує як екс-співробітник правоохоронних органів, який вимагав хабар для діючих співробітників правоохоронних органів", – розповів генпрокурор.