Екс-співробітник НАБУ вимагав хабарі для правоохоронців, - Луценко
При першому повідомленні про те, що затримали працівника НАБУ, слідчі опиралися на електронну декларацію, де було вказано, що Олександр Самковий діючий працівник НАБУ, - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує "Інтерфакс-Україна".
"На попередньому етапі у нас було достатньо підстав вважати його чинним співробітником. Хоча б те, що в його електронній декларації не вказано його звільнення з лютого 2017 року", – заявив Юрій Луценко.
Хоча вже у підозрі він вказаний як колишній співробітник правоохоронних органів.
"У підозрі, яке я вчора підписав, він фігурує як екс-співробітник правоохоронних органів, який вимагав хабар для діючих співробітників правоохоронних органів", – розповів генпрокурор.
Нагадаємо, вчора Генеральна прокуратура заявила, що співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.
Згодом у НАБУ заявили, що працівник, про затримання якого повідомила напередодні секретар генпрокурора Лариса Сарган, не є співробітником НАБУ.
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