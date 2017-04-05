Екс-співробітника СБУ, який перейшов на бік Росії, судитимуть за зраду
Згідно з інформацією, у 2014 році підполковник не прибув з АР Крим до Центрального управління Служби безпеки України задля подальшого несення служби та перейшов на бік іноземної держави, - повідомила прес-служба Генпрокуратури.
Колишній співробітник СБУ обвинувачується в державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України). Щодо нього проводилося заочне досудове розслідування.
Обвинувальний акт у порядку глави 24-1 КПК України направлений до Апеляційного суду міста Києва для визначення підсудності.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки затримали на контрольно-пропускному пункті "Чонгар" жителя Херсонської області, у якого була при собі медаль "За повернення Криму" і нагородне посвідчення міністерства оборони Росії.
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