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Екс-співробітника СБУ, який перейшов на бік Росії, судитимуть за зраду

Щодо нього проводилося заочне досудове розслідування
До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Управління Служби безпеки України – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в місті Севастополі.
Екс-співробітника СБУ, який перейшов на бік Росії, судитимуть за зраду Фото: REUTERS

Згідно з інформацією, у 2014 році підполковник не прибув з АР Крим до Центрального управління Служби безпеки України задля подальшого несення служби та перейшов на бік іноземної держави, - повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Колишній співробітник СБУ обвинувачується в державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України). Щодо нього проводилося заочне досудове розслідування.

Обвинувальний акт у порядку глави 24-1 КПК України направлений до Апеляційного суду міста Києва для визначення підсудності.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки затримали на контрольно-пропускному пункті "Чонгар" жителя Херсонської області, у якого була при собі медаль "За повернення Криму" і нагородне посвідчення міністерства оборони Росії.

 
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04 05 2017 20:57
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