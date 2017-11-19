Екс-співробітниця НАЗК Соломатіна попросила в НАБУ охорону

Соломатіна боїться за своє життя і не хоче, щоб на неї якимось чином тиснули

Екс-директор департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя чиновників Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Ганна Соломатіна попросила Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) про охорону.

"Я написала заяву в НАБУ (Національне антикорупційне бюро), щоб мені надали охорону. Це не одна людина, це 5 людей, які мене сьогодні охороняють", – сказала Соломатіна в інтерв'ю "Громадському".

За її словами, "поки загроз не було", але вона підкреслила, що боїться за своє життя і не хоче, щоб на неї якимось чином тиснули.

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Нагадаємо, що 14 листопада нардеп Мустафа Найєм був організатором брифінгу керівника Департаменту фінконтроля і моніторингу способу життя НАЗК Анни Соломатіної. Та заявила, що глава НАЗК Наталія Корчак і її колеги фальсифікують результати повних перевірок е-декларацій. За її словами, агентство стало повністю підконтрольне Адміністрації Президента.

У свою чергу, в Адміністрації Президента запевнили, що не причетні до фальсифікації перевірки електронних декларацій і не мають інструментів впливу на НАЗК.

Детективи Національного антикорупційного бюро України вже почали досудове розслідування за фактом можливого вчинення посадовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами інших органів влади та іншими особами в складі організованої групи дій з отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, з'єднаної з вимаганням такої вигоди, за вчинення дій в інтересах вигодонабувача і третіх осіб.