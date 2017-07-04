Екс-священик хотів продати реліквії, що належали покійному митрополиту Володимиру, - ФОТО
"Встановлено, що в березні 2016 р. невідомі особи викрали з будинку Олександра Драбинка, який свого часу був особистим секретарем предстоятеля УПЦ митрополита Володимира, два сейфи, в яких зберігалися церковні реліквії. За попередніми підрахунками, вартість викрадених речей становить понад 15 млн грн", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
6 квітня 2017 р. в Києві в порядку ст. 208 КПК України затримано колишнього священика під час збуту 21 церковної реліквії.
Фото:facebook.com/LlutsenkoYuri
Крім того, вчора за місцем проживання зловмисника було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено предмети, схожі на ножі, а також мисливську зброю, ікони та інші речі.
Як відомо, митрополит УПЦ МП Володимир помер 5 липня 2014 року.
Нещодавно парафіяни Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви Московського патріархату влаштували бійку на сьогоднішній сесії Ужгородської міської ради.
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