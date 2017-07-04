Екс-священик хотів продати реліквії, що належали покійному митрополиту Володимиру, - ФОТО

Цінні предмети було викрадено з будинку Олександра Драбинка, який свого часу був особистим секретарем предстоятеля УПЦ

Прокуратура Київської області затримала колишнього протоієрея, який намагався продати за півмільйона доларів старовинні церковні реліквії, що належали покійному митрополиту Київському і всієї України Блаженнішому Володимиру.

"Встановлено, що в березні 2016 р. невідомі особи викрали з будинку Олександра Драбинка, який свого часу був особистим секретарем предстоятеля УПЦ митрополита Володимира, два сейфи, в яких зберігалися церковні реліквії. За попередніми підрахунками, вартість викрадених речей становить понад 15 млн грн", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

6 квітня 2017 р. в Києві в порядку ст. 208 КПК України затримано колишнього священика під час збуту 21 церковної реліквії.



Фото:facebook.com/LlutsenkoYuri

Крім того, вчора за місцем проживання зловмисника було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено предмети, схожі на ножі, а також мисливську зброю, ікони та інші речі.

Як відомо, митрополит УПЦ МП Володимир помер 5 липня 2014 року.

Нещодавно парафіяни Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви Московського патріархату влаштували бійку на сьогоднішній сесії Ужгородської міської ради.