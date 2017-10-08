Екс-тренер "Динамо" відмовився їхати в Москву через війну на Донбасі

Екс-наставник київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо розповів, що відмовився їхати до Москви.

"Мене недавно кликали в Москву на заходи, присвячені 45-річчю фіналу Кубка Кубків, в якому грало московське "Динамо". Мені дзвонили 10 разів, благали приїхати: "Йожеф Йожефович, ви ж були капітаном команди, як же без вас? Подарунки для вас вже приготували!".

Я подякував їм, але не поїхав. Ну якщо ми воюємо з Росією, то навіщо мені туди їхати", – розповів Сабо, повідомляє "Сегодня".

Нагадаємо, що переможцем Кубка Кубків 1971/1972 став шотландський "Рейнджерс", який обіграв у фіналі турніру московське "Динамо" з рахунком 3:2. Матч не був дограний через фанатів "Рейнджерс", які масово вибігли на поле.

Московський клуб вимагав перегравання матчу, але УЄФА залишив трофей у "Рейнджерс", дискваліфікувавши шотландський клуб на 1 рік.