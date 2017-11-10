Екс-віце-меру Одеси обрали запобіжний захід у справі про пожежу в таборі
Наглядове відомство клопотало про цілодобовий домашній арешт для колишньої чиновниці, інформує прес-служба прокуратури Одеської області у Facebook.
Зараз прокуратура вивчає можливість подачі апеляції на рішення про особисте зобов'язання для Цвірінько.
Нагадаємо, пожежа в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів ущент. У результаті пожежі загинули троє дівчаток. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
У зв'язку з випадком затримали директора "Вікторії" Петроса Саркісяна і виховательку Наталю Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна була відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на волю на поруки народних депутатів.
Пізніше поліція Одеси відкрила третє кримінальне провадження - за ст. 366 (службове підроблення).
Після трагедії мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про звільнення віце-мера з гуманітарних питань Зінаїди Цвірінько за власним бажанням "у зв'язку з виходом на пенсію".
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