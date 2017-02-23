Екс-власникам "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, - Гонтарєва

Колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

Голова Національного банку Валерія Гонтарева розповіла, що для незалежного аудиту активів новий менеджмент банку вже найняв компанію Ernst&Young. Крім того, буде відібрана міжнародна компанія для управління проблемним портфелем. "Це робиться, щоб усе було прозоро", - сказала Гонтарева, пославшись на узгоджені з МВФ кроки, повідомляє Reuters.

"Міжнародну компанію наймають, щоб не було ніяких неринкових умов, ніяких оцінок активів за неправильною вартістю, щоб було зрозуміло, хто бенефіціарні власники цих активів і як вони збираються кредити віддавати", - додала голова НБУ.

За її словами, до кінця першого півріччя повинна відбутися перевірка спроможності компаній, яким "ПриватБанк" позичив гроші, розрахуватися з ним у найближчі 5-10 років.

"Якщо цього не відбувається, то тоді (було) доведення банку до банкрутства. Це - питання наших усіх правоохоронних органів і банк буде подавати позови", - сказала Гонтарева.

До націоналізації "ПриватБанк" належав бізнесменові Ігорю Коломойському (майже 50% акцій) і Геннадію Боголюбову (трохи менш ніж 42%). За словами Гонтаревої, у неї не було контактів з колишніми акціонерами після націоналізації.

Відзначимо, що в 2015 році Україна включила до банківського законодавства статтю про кримінальну відповідальність за доведення банку до банкрутства.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".