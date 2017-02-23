Екс-власникам "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, - Гонтарєва
Голова Національного банку Валерія Гонтарева розповіла, що для незалежного аудиту активів новий менеджмент банку вже найняв компанію Ernst&Young. Крім того, буде відібрана міжнародна компанія для управління проблемним портфелем. "Це робиться, щоб усе було прозоро", - сказала Гонтарева, пославшись на узгоджені з МВФ кроки, повідомляє Reuters.
"Міжнародну компанію наймають, щоб не було ніяких неринкових умов, ніяких оцінок активів за неправильною вартістю, щоб було зрозуміло, хто бенефіціарні власники цих активів і як вони збираються кредити віддавати", - додала голова НБУ.
За її словами, до кінця першого півріччя повинна відбутися перевірка спроможності компаній, яким "ПриватБанк" позичив гроші, розрахуватися з ним у найближчі 5-10 років.
"Якщо цього не відбувається, то тоді (було) доведення банку до банкрутства. Це - питання наших усіх правоохоронних органів і банк буде подавати позови", - сказала Гонтарева.
До націоналізації "ПриватБанк" належав бізнесменові Ігорю Коломойському (майже 50% акцій) і Геннадію Боголюбову (трохи менш ніж 42%). За словами Гонтаревої, у неї не було контактів з колишніми акціонерами після націоналізації.
Відзначимо, що в 2015 році Україна включила до банківського законодавства статтю про кримінальну відповідальність за доведення банку до банкрутства.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
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