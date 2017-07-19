Екс-власники "ПриватБанку" фігурують в кримінальному провадженні ГПУ

За версією слідства, колишні посадові особи "ПриватБанку" фальсифікували фінансові документи і звітність фінансової організації і приховували неплатоспроможність фінансової установи

Генеральна прокуратура проводить досудове розслідування у справі про доведення "ПриватБанку" до банкрутства.

Це випливає з постанови Печерського райсуду Києва від 13 липня 2017 р, інформує Liga.net.

Суд надав слідчому Генеральної прокуратури тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк", що містить банківську таємницю в досудовому розслідуванні в кримінальному провадженні №42017000000001823 від 6 червня 2017 року "за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією і участі в ній з метою заволодіння на протягом 2008- 2016 рр. грошовими коштами ПАТ КБ "ПриватБанк" в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ КБ "ПриватБанк".

У постанові суду сказано, що колишні посадові особи "ПриватБанку" залучали "власників і керівників ряду суб'єктів господарювання, а також представників і кінцевих бенефіціарів ряду іноземних компаній, які є пов'язаними з банком особами" для доведення банку до неплатоспроможності.

Також, за версією слідства, колишні посадові особи "ПриватБанку" фальсифікували фінансові документи і звітність фінансової організації і приховували неплатоспроможність фінансової установи.

Як відомо, раніше у "Дзеркалі тижня" з'явилася інформація про те, що 11 фігурантів "приватівської" справи оголошені у міжнародний розшук, а екс-топ-менеджери банку і члени його кредитного комітету давно виїхали з України.

Генпрокуратура відкрила кримінальні справи за ст. 218 і 220, в зв'язку з доведенням банку до неплатоспроможності.

Йдеться про кредити 36 компаніям на 133 млрд грн, які були видані у жовтні-листопаді 2016 року і за рахунок яких було погашено кредити 193 інших позичальників банку, більше половини яких мали ставку 12-12,5% річних з прив'язкою до курсу долара і реальні застави.

Раніше, голова правління "ПриватБанку" Олександр Шлапак заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальні справи за ст. 218 і 220 у зв'язку з доведенням банку до неплатоспроможності.

Шлапак уточнив, що мова йде про кредити 36 компаніям на 133 млрд грн, які були видані в жовтні-листопаді 2016 року і за рахунок яких були погашені кредити 193 інших позичальників банку, більш ніж половини яких мали ставку 12-12,5% річних з прив'язкою до курсу долара і реальні застави. За твердженням Шлапака, ставка за новими кредитами становила 10,5% річних.

Генеральна прокуратура, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують кілька справ, пов'язаних з "ПриватБанком".