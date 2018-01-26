Екс-заступник Авакова Дєєва почала працювати в ООН

Анастасія Дєєва, звільнена в грудні з посади заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції, працевлаштувалася в UN Women Ukraine на посаду National HeForShe Coordinator (національний координатор кампанії HeForShe).

"Я так схвильована і пишаюся тим, що розпочала цей проект з дивною командою UN Women Ukraine! Якщо ми перестанемо визначати один одного тим, ким ми не є, і починаємо визначати себе тим, ким ми є, - ми всі можемо бути вільнішими, і це те, чим займається HeForShe. Мова про свободу", - повідомила колишня чиновниця на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що HeForShe — рух солідарності рівність статей, створений організацією "ООН-Жінки". Мета руху — залучення чоловіків і хлопчиків для діяльності в якості захисників і поборників рівноправності статей. Рух заснований на ідеї про те, що гендерна рівність — це проблема, що соціально, економічно і політично зачіпає всіх людей.

"ООН Жінки" є структурою Організації Об'єднаних Націй, яка зосереджує свої зусилля на досягненні гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року Кабмін звільнив Дєєву з посади заступника міністра внутрішніх справ.