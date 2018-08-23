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Екс-заступник глави Укргазвидобування Тамразов: У мене немає 577 млн грн для застави

За словами Тамразова, ані в нього, ані в його друзів таких грошей немає
Колишній заступник глави Укргазвидобування Олексій Тамразов заявив, що не платитиме заставу в 577 мільйонів гривень, про яку для нього на суді клопоче прокуратура.
Екс-заступник глави Укргазвидобування Тамразов: У мене немає 577 млн грн для застави Олексій Тамразов. Фото: Радіо Свобода

За словами Тамразова, ані в нього, ані в його друзів таких грошей немає.

"Застава підтверджує, що прокуратура хоче повністю мене позбавити волі", — заявив він у залі суду, інформує Громадське.

Прокурор зазначив, що Тамразов з 2014-го виводив з компанії Укргазвидобування щомісяця по 30-40 тисяч доларів на власні рахунки. Тамразов зі свого боку заявив, що доказів цьому немає, і він не знайомий з причетними до справи.

Нагадаємо, що Тамразова затримали 9 серпня. Його підозрюють у спробі дати хабар у розмірі $200 тис прокурору ГПУ Костянтину Кулику.

Затриманий вважає, що його підставили.

Олексій Тамразов був першим заступником голови правління державної компанії "Укргазвидобування" з 2010-го по березень 2014 року. Він вважається бенефіціаром "Західної нафтогазової компанії" (ЗНГК), яка формально зареєстрована на його бізнес-партнера Сергія Чорного.

Тамразов також є власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група", якому належить інтернет-видання "Інсайдер".

У понеділок, 13 серпняОлексій Тамразов вийшов з ізолятора під заставу.

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23 08 2018 16:57
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