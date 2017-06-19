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Екс-заступник голови банку "Старокиївський" привласнив 82 мільйони - прокуратура

а початку 2014 року Фонд гарантування Нвкладів почав процедуру ліквідації банку "Старокиївського"
Прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишньому заступнику голови правління ПАТ "Старокиївський банк" за фактами привласнення коштів банківської установи в особливо великих розмірах.
Екс-заступник голови банку "Старокиївський" привласнив 82 мільйони - прокуратура

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007-2013 років екс-голова банку, діючи у змові з іншими службовцями фінустанови та використовуючи своє службове становище, шляхом видачі кредитів підставним та підконтрольним особам незаконно привласнили кошти банку в сумі майже 82 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

"Дії екс-посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. На даний час досудове розслідування триває. Його хід перебуває на контролі", - повідомляє прес-служба.

Як відомо, на початку 2014 року Фонд гарантування вкладів почав процедуру ліквідації банку "Старокиївського".

До слова. раніше, перед банкрутством банку "Національний кредит" з його кореспондентського рахунку в Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Ліхтенштейн) списали 25,47 млн доларів  на фірми, засновниками яких були працівники української фінустанови.

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