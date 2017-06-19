Екс-заступник голови банку "Старокиївський" привласнив 82 мільйони - прокуратура
Про це повідомляє прес-служба прокуратури.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007-2013 років екс-голова банку, діючи у змові з іншими службовцями фінустанови та використовуючи своє службове становище, шляхом видачі кредитів підставним та підконтрольним особам незаконно привласнили кошти банку в сумі майже 82 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
"Дії екс-посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. На даний час досудове розслідування триває. Його хід перебуває на контролі", - повідомляє прес-служба.
Як відомо, на початку 2014 року Фонд гарантування вкладів почав процедуру ліквідації банку "Старокиївського".
До слова. раніше, перед банкрутством банку "Національний кредит" з його кореспондентського рахунку в Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Ліхтенштейн) списали 25,47 млн доларів на фірми, засновниками яких були працівники української фінустанови.
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