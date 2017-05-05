Екс-заступник голови Одеської ОДА може сісти на вісім років за розгін Євромайдану
За його словами, слідчі завершили досудове розслідування щодо колишнього заступника голови Одеської ОДА у справі розгону одеського Майдану 19 лютого 2014 року та передали справу до суду, - повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко, інформує прес-служба відомства.
Колишнього заступника голови Одеської ОДА Олександра Орлова підозрюють у вчинені неправомірних дій щодо розгону учасників мирної акції у лютому 2014 року в Одесі. Зокрема, як вважає прокуратура, підозрюваний брав участь в організації масових заворушень, організації побиття учасників та журналістів, які брали участь у мирній акції під будівлею ОДА 19 лютого 2014 року.
Крім того, за словами Жученка, підозрюваний у змові з іншими особами організував доставку 200 екіпірованих в амуніцію та озброєних невогнепальною зброєю так званих тітушок до адміністрації будівлі ОДА з метою залякування учасників мирної акції.
"Сьогодні, 5 травня, прокуратура направила обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Одеської ОДА до Приморського районного суду", - сказав Жученко.
Зазначимо, що за злочини під час Євромайдану в Україні вирок із позбавленням волі отримала лише одна особа.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану