Екс-заступник голови Одеської ОДА може сісти на вісім років за розгін Євромайдану

Підозрюваний у змові з іншими особами організував доставку 200 екіпірованих в амуніцію та озброєних невогнепальною зброєю так званих тітушок

Прокуратура вимагає покарати колишнього чиновника за організацію доставки "тітушок" та побиття учасників акції.

За його словами, слідчі завершили досудове розслідування щодо колишнього заступника голови Одеської ОДА у справі розгону одеського Майдану 19 лютого 2014 року та передали справу до суду, - повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко, інформує прес-служба відомства.

Колишнього заступника голови Одеської ОДА Олександра Орлова підозрюють у вчинені неправомірних дій щодо розгону учасників мирної акції у лютому 2014 року в Одесі. Зокрема, як вважає прокуратура, підозрюваний брав участь в організації масових заворушень, організації побиття учасників та журналістів, які брали участь у мирній акції під будівлею ОДА 19 лютого 2014 року.

Крім того, за словами Жученка, підозрюваний у змові з іншими особами організував доставку 200 екіпірованих в амуніцію та озброєних невогнепальною зброєю так званих тітушок до адміністрації будівлі ОДА з метою залякування учасників мирної акції.

"Сьогодні, 5 травня, прокуратура направила обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Одеської ОДА до Приморського районного суду", - сказав Жученко.

Зазначимо, що за злочини під час Євромайдану в Україні вирок із позбавленням волі отримала лише одна особа.