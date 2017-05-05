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Екс-заступник голови Одеської ОДА може сісти на вісім років за розгін Євромайдану

Підозрюваний у змові з іншими особами організував доставку 200 екіпірованих в амуніцію та озброєних невогнепальною зброєю так званих тітушок
Прокуратура вимагає покарати колишнього чиновника за організацію доставки "тітушок" та побиття учасників акції.
Екс-заступник голови Одеської ОДА може сісти на вісім років за розгін Євромайдану Фото:http://espreso.tv

За його словами, слідчі завершили досудове розслідування щодо колишнього заступника голови Одеської ОДА у справі розгону одеського Майдану 19 лютого 2014 року та передали справу до суду, - повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко, інформує прес-служба відомства.

Колишнього заступника голови Одеської ОДА Олександра Орлова підозрюють у вчинені неправомірних дій щодо розгону учасників мирної акції у лютому 2014 року в Одесі. Зокрема, як вважає прокуратура, підозрюваний брав участь в організації масових заворушень, організації побиття учасників та журналістів, які брали участь у мирній акції під будівлею ОДА 19 лютого 2014 року.

Крім того, за словами Жученка, підозрюваний у змові з іншими особами організував доставку 200 екіпірованих в амуніцію та озброєних невогнепальною зброєю так званих тітушок до адміністрації будівлі ОДА з метою залякування учасників мирної акції.

"Сьогодні, 5 травня, прокуратура направила обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Одеської ОДА до Приморського районного суду", - сказав Жученко.

Зазначимо, що за злочини під час Євромайдану в Україні вирок із позбавленням волі отримала лише одна особа.

 
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05 05 2017 13:59
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