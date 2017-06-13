Екс-заступник прокурора Рівненщини вийшов під заставу 1 мільйон грн
Боровик вніс заставу 1 мільйон гривень, - повідомив кореспондент Радіо Свобода.
Слідство підозрює його в організації злочинного угрупування, яке контролювало нелегальний видобуток бурштину на Рівненщині. Його разом зі спільниками затримали у липні минулого року в ході масштабної спецоперації Бурштин. Військова прокуратура, МВС, СБУ та ГПУ задіяли понад 400 оперативників, які одночасно проводили 123 обшуки.
Тоді генпрокурор Юрій Луценко назвав Боровика очільником бурштинової мафії. Окрім того, були також затримані підполковник СБУ, колишні та нинішні працівники прокуратури, СБУ, МВС, представники місцевого самоврядування.
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Нагадаємо, за підозрою в організації злочинного угруповання з незаконного видобутку бурштину в Рівненській області затриманий заступник обласного прокурора Андрій Боровик, прокурор області відсторонений.
Під час обшуку у затриманого за підозрою в організації злочину ної угруповання з незаконного видобутку бурштину заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика знайдена колекція наручного годинника вартістю понад 100 тис. доларів.
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