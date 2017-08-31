Екс-заступник Пшонки тримає під Києвом палац, - ВІДЕО

Колишній заступник генерального прокурора Віктора Пшонки Євген Блажівський за роки служби побудував собі будинок площею 1260 кв. м.

Доньки екс-прокурора, які працюють суддями, також декларують великі площі нерухомості, готівкові заощадження та ювелірку, повідомляє проект "Декларації".

Будинок екс-прокурора Блажівського розташовується у селі Дмитрівці під Києвом і оформлений на дружину Любов. Він був введений в експлуатацію у вересні 2010 року.

Також, згідно витягу із Рестру речових прав на нерухоме майно, у 2006 році Любов Блажівська по договору дарування стала власником 93-метрової квартири у Львові. Із транспортних засобів Євген Блажівський володіє Jeep Grand Cherokee 2011 р. в.

Їх старша донька Оксана Блажівська працює суддею Господарського суду міста Києва. У своїй декларації за 2016 рік вона вказала квартиру площею 110 кв. м у Києві, записану на неповнолітню доньку Соломію, а також каблучки з перлами та діамантами, дві ікони із дорогоцінних металів і фарфоровий барельєф ручної роботи із позолотою. Готівкою Оксана Блажівська зберігає 3 тисячі євро, близько 6 тисяч доларів і 130 тисяч гривень.

Молодша донька колишнього прокурора Наталія Блажівська також вершить правосуддя у Вищому адміністративному суді. Згідно декларації, вони з чоловіком живуть у будинку площею 259 кв. м у Дмитрівці, а пересуваються на автомобілях Subaru Forester 2014 р. в. і Subaru Legacy 2011 р. в.

Проте, слід зазначити, що чоловік судді Сергій Ткаченко працює директором правового департаменту корпорації “Індустріальна спілка Донбасу” Сергія Тарути і протягом останніх чотирьох років його доходи коливалися від 2 до 4 млн гривень, тому задеклароване майно може бути пояснене.

Сам же Євген Блажівський працював у органах прокуратури з 1981 по 2012 рік, у 2012-2014 був ректором Національної академії прокуратури. Жодним бізнесом ані він, ані його близькі родичі ніколи не займалися.

Нагадаємо, що родичі заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Ігоря Звездіна стали власниками квартир в Києві та Дніпрі і таунхаусу під Києвом після його підвищення по службі.