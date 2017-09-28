Екс-заступника директора "Київдніпротрансу" підозрюють у розкраданні 2 млн грн
"Прокурори Київської місцевої прокуратури №6 спільно зі слідчими і оперативними працівниками Державної фіскальної служби Печерського району столиці викрили колишнього заступника директора державного підприємства "Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва "Київдніпротранс" в розкраданні коштів держпідприємства на суму близько 2 млн грн", - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва.
За інформацією правоохоронців, перебуваючи на вказаній посаді, підозрюваний оформив проведення протягом 2011-2012 років проектних робіт для публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" з підприємствами з ознаками фіктивності, хоча в дійсності роботи були виконані фахівцями "Київдніпротрансу".
Чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.
В даний час проходять обшуки за місцем проживання і нинішньої роботи підозрюваного - у приміщенні філії "Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту" ПАТ "Укрзалізниця", де він займає посаду начальника філії.
Також до Печерського районного суду Києва подано клопотання про відсторонення чиновника від займаної посади, обрання йому запобіжного заходу і арешту всього належного йому майна для забезпечення відшкодування заподіяних державним інтересам збитків.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали голову Баришівського районного суду Київської області Олександра Лисюка за підозрою в одержанні хабара в розмірі 2500 доларів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа