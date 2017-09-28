Екс-заступника директора "Київдніпротрансу" підозрюють у розкраданні 2 млн грн

В даний час проходять обшуки за місцем проживання і нинішньої роботи підозрюваного

Прокуратура повідомила про підозру колишньому заступнику директора державного підприємства "Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва "Київдніпротранс" у розкраданні 2 млн гривень.

"Прокурори Київської місцевої прокуратури №6 спільно зі слідчими і оперативними працівниками Державної фіскальної служби Печерського району столиці викрили колишнього заступника директора державного підприємства "Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва "Київдніпротранс" в розкраданні коштів держпідприємства на суму близько 2 млн грн", - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва.

За інформацією правоохоронців, перебуваючи на вказаній посаді, підозрюваний оформив проведення протягом 2011-2012 років проектних робіт для публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" з підприємствами з ознаками фіктивності, хоча в дійсності роботи були виконані фахівцями "Київдніпротрансу".

Чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

В даний час проходять обшуки за місцем проживання і нинішньої роботи підозрюваного - у приміщенні філії "Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту" ПАТ "Укрзалізниця", де він займає посаду начальника філії.

Також до Печерського районного суду Києва подано клопотання про відсторонення чиновника від займаної посади, обрання йому запобіжного заходу і арешту всього належного йому майна для забезпечення відшкодування заподіяних державним інтересам збитків.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали голову Баришівського районного суду Київської області Олександра Лисюка за підозрою в одержанні хабара в розмірі 2500 доларів.