Екс-заступника голови АП підозрюють у силовому розгоні Євромайдану
"Досудовим розслідуванням встановлено, що в організації силового розгону правоохоронними органами учасників акцій в м. Києві 18 та 19 лютого 2014 року брав участь колишній заступник глави Адміністрації Президента України з гуманітарних питань", - повідомляють "Українські Новини" з посиланням на ухвалу Печерського суду.
Суд дав доступ слідчим ГПУ до інформації про розмови з мобільного телефону екс-чиновника за період з 20.11.2013 по 22.02.2014
Іншою ухвалою суд дав доступ до інформації з телефонів інших співробітників Адміністрації президента Януковича за період з 01.11.2013 по 01.11.2016. В ухвалі зазначено, що прокуратура з’ясовує місце перебування і контакти колишніх працівників АП.
Як відомо, Янукович призначив Чмиря заступником голови Адміністрації президента у розпал Майдану у грудні 2013 року, зробивши його куратором медіаполітики.
Тодішній журналіст Мустафа Найєм повідомляв, що 18-19 лютого, у момент загострення подій на Майдані, Юрій Чмирь приходив на прийом до Януковича.
Після Євромайдану Чмирь купив квартиру в Києві. А прокуратура порушувала проти Чмиря справу за вимагання хабарів під час його роботи губернатором Сумщини.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Генпрокуратура підозрює колишнього заступника голови Державної служби спеціального зв'язку й захисту інформації у фінансуванні "тітушок" під час Євромайдану.
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