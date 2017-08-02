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Екс-заступника голови АП підозрюють у силовому розгоні Євромайдану

Суд дав доступ слідчим ГПУ до інформації про розмови з мобільного телефону екс-чиновника
Генпрокуратура має дані про причетність екс-заступника глави Адміністрації президента Юрія Чмиря до силового розгону учасників Євромайдану.
Екс-заступника голови АП підозрюють у силовому розгоні Євромайдану Юрій Чмирь. Фото: moygorod.sumy.ua

"Досудовим розслідуванням встановлено, що в організації силового розгону правоохоронними органами учасників акцій в м. Києві 18 та 19 лютого 2014 року брав участь колишній заступник глави Адміністрації Президента України з гуманітарних питань", - повідомляють "Українські Новини" з посиланням на ухвалу Печерського суду.

Суд дав доступ слідчим ГПУ до інформації про розмови з мобільного телефону екс-чиновника за період з 20.11.2013 по 22.02.2014

Іншою ухвалою суд дав доступ до інформації з телефонів інших співробітників Адміністрації президента Януковича за період з 01.11.2013 по 01.11.2016. В ухвалі зазначено, що прокуратура з’ясовує місце перебування і контакти колишніх працівників АП.

Як відомо, Янукович призначив Чмиря заступником голови Адміністрації президента у розпал Майдану у грудні 2013 року, зробивши його куратором медіаполітики.

Тодішній журналіст Мустафа Найєм повідомляв, що 18-19 лютого, у момент загострення подій на Майдані, Юрій Чмирь приходив на прийом до Януковича.

Після Євромайдану Чмирь  купив квартиру в Києві. А прокуратура порушувала проти Чмиря справу за вимагання хабарів під час його роботи губернатором Сумщини.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Генпрокуратура підозрює колишнього заступника голови Державної служби спеціального зв'язку й захисту інформації у фінансуванні "тітушок" під час Євромайдану.

 
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08 02 2017 15:13
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