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Еквадор надав громадянство засновнику Wikileaks Ассанжу

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж у середу, 10 січня, отримав посвідчення особи Еквадору - країни, в чиєму посольстві в Лондоні він проживає.
Еквадор надав громадянство засновнику Wikileaks Ассанжу Джуліан Ассанж. Фото: AFP

Ассанж зареєстрований у системі цивільного регістра Еквадору під номером 1729926483, пише El Comercio.

Водночас, Міністерство закордонних справ Еквадору поки не прокоментувало цю інформацію.

Як відомо, 14 листопада 2016 року Шведська прокуратура допитала засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа за звинуваченням його в зґвалтуванні, яке нібито сталося в 2010 році, а також у "ще одному менш тяжкому сексуальному злочині".

Згодом відомство вирішило припинити справу і зняти ордер на арешт Ассанжа, який був чинним у Європі щодо австралійця протягом останніх семи років.

Джуліан Ассанж – засновник міжнародної організації Wikileaks. Вона займається витоками таємної інформації та її публікацією на своєму сайті. Джерела інформації завжди залишаються анонімними. Wikileaks засновано у 2006 році. Матеріали розміщенні на сайті Wikileaks стали причиною низки міжнародних скандалів.

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11 01 2018 09:10
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