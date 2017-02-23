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Тарифи на електроенергію для промисловості знизять з березня

Дане рішення зумовлене переходом до ринкового формування тарифів на електроенергію для промислових споживачів
Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, прийняла рішення про зміну з 1 березня 2017 року тарифів на електроенергію для промисловості.
Тарифи на електроенергію для промисловості знизять з березня Фото: РИА Новости / Сергей Мальгавко

Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні НКРЕ, пише УНІАН.

Порівняно з лютим 2017 року в березні для промислових споживачів 19 з 32 енергопостачальних компаній рівень роздрібних тарифів першого класу напруги (35 кВ і вище) в середньому знизиться на 1,1%, для споживачів 23 з 32 ліцензіатів комісії другого класу напруги (менше 35 кВ) в середньому знизиться на 1,4%.

Наприклад, тарифи для клієнтів "Київенерго" для першого класу напруги з 1 березня знизяться на 1% - до 146,22 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу - на 3,2%, до 165,27 копійки за 1 кВт-год.

Для споживачів "ДТЕК Дніпрообленерго" тарифи для першого класу напруги скоротяться на 0,04% –до 140,96 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу – на 2,2%, до 164,65 копійки за 1 кВт-год.

У свою чергу, тариф для промислових споживачів першого класу напруги "ДТЕК Донецькобленерго" з 1 березня зростуть на 0,9% –до 153,78 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу – на 0,8%, до 195,55 копійки за 1 кВт-год.

Згідно з текстом документа, дане рішення зумовлене переходом до ринкового формування тарифів на електроенергію для промислових споживачів.

До моменту повного переходу до ринкового тарифоутворення (коли ціна на електроенергію буде формуватися без участі Нацкомісії, а тільки за згодою постачальника і споживача) НКРЕ буде виконувати функцію із затвердження тарифів, складених обленерго для своїх клієнтів.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.

 

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23 02 2017 15:22
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