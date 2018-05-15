Електрокар Tesla Model S у режимі автопілота потрапив в аварію, - ВІДЕО

Електрокар Tesla Model S у режимі автопілота на великій швидкості врізався в пожежну машину, що стояла на світлофорі.

Аварія сталася в штаті Юта. Представники компанії заявили про те, що продовжують працювати над розслідуванням інциденту спільно з поліцією, але поки не опублікувала даних, отриманих з комп'ютера електрокара, повідомляє USA Today.

Жінка, яка перебувала за кермом електрокара, заявила поліції, що дивилася в свій телефон перед зіткненням і оцінює швидкість машини в межах 97 кілометрів на годину. Високу швидкість руху автомобіля також підтвердили свідки інциденту.

За словами сержанта поліції Сема Вінклера з поліцейського управління міста Саут-Джордж, результатом ДТП стали зім'ята передня частина для електрокара і лише зламана нога для водія. У Tesla заявили про те, що автопілот – це напівавтономна система, використання якої не знімає відповідальності з водія і вимагає від нього постійної пильності, не дозволяючи йому займатися іншими справами.

На початку липня 2016 року Tesla заявила про перший випадок смерті водія Model S при їзді на автопілоті. Інцидент стався під час руху Model S по трасі в режимі автопілота. Автомобіль потрапив під причеп трактора з високим дорожнім просвітом, який стояв перпендикулярно руху машини. Ні автопілот, ні водій автомобіля не ідентифікували причіп, пофарбований у світлий колір, як загрозу. За даними компанії, водій автомобіля помер на місці.

У березні цього року в аварію зі смертельним результатом потрапив електрокар Tesla Model X, тоді компанія також підтвердила, що автопілот був включений під час зіткнення.

Нагадаємо, що раніше Tesla відзвітувала про рекордний квартальний збиток. Згідно з документом, збитки компанії склали майже 710 млн доларів, у той час як за аналогічний період в 2017 році цей показник становив близько $330 млн.