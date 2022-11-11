CУСПІЛЬСТВО НОВИНИкремль може використати проти України електромагнітну імпульсну зброю. Такий вид озброєння дозволяє виводити з експлуатації електронні пристрої.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Електромагнітну зброю може використати росія проти України – The Times
Згенерувати електромагнітний імпульс можна, підірвавши ядерний заряд у космосі
Фото: Главком
Про це пише The Times з посиланням на експертів.
Згенерувати електромагнітний імпульс можна, підірвавши ядерний заряд у космосі. Тоді з ладу, ймовірно, вийде цивільне та військове обладнання. Також такий вибух може призвести до виведення з ладу систем, що керують греблями, а також до відключення світла, тепла та води. Вийти з ладу можуть і автомобілі.
"Такі удари зазвичай завдаються за допомогою ядерного вибуху малої потужності в космосі для створення електромагнітного імпульсу, який закорочує всі незахищені електронні пристрої. Дальність удару пропорційна висоті вибуху", – йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що удари електромагнітною імпульсною зброєю залишають мало видимих слідів, тому складно розібратися, чи застосовувалося вона.
Електромагнітна імпульсна зброя (ЕМІ) – зброя, в якій для надання початкової швидкості снаряда використовується магнітне поле або енергія електромагнітного випромінювання застосовується безпосередньо для ураження мети.
У першому випадку магнітне поле використовується як альтернатива вибухових речовин у вогнепальній зброї. У другому – використовується можливість наведення струмів високої напруги та виведення з ладу електричного та електронного обладнання в результаті перенапруги або викликання больових або інших ефектів у людини. Зброя другого типу позиціонується як безпечна для людей і слугує для виведення з ладу техніки супротивника.
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