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Впродовж минулого року продажі електрокарів зросли до 1,2 млн штук

Найпопулярніші моделі - китайський кросовер BAIC EC-Series і американська Tesla Model S
За 2017 рік продажі електрокарів різних моделей виросли до 1,2 млн штук. В основному, цього вдалося досягти завдяки гарним показникам продажів на ринку Китаю, США та Європи.
Впродовж минулого року продажі електрокарів зросли до 1,2 млн штук Фото: gizmag.com

Про це свідчать дані ресурсу EV Volumes, який моніторить показники на цьому ринку.

Тільки за грудень 2017 року продажі перевищили 170 000 штук, що позначає 67% зростання рік до року. А рік в цілому завершився на вражаючою цифрі в 1,2 млн, що на 57% більше, ніж в 2016 році. Це означає, що частка електрокарів на загальному авторинку склала більше 1%.


Інфографіка: EV Volumes

Як відзначають дослідники, завдяки впливу Китаю, частка повністю електричних автомобілів зросла на 2% в минулому році, і зараз співвідношення електрокарів і гібридів становить 66% проти 34% - це найвища частка повністю електричних машин з 2011 року.


Інфографіка: EV Volumes

Якщо ж дивитися на популярність конкретних моделей в світі, в топі - китайський кросовер BAIC EC-Series і американська Tesla Model S:

1. BAIC EC-Series

2. Tesla Model S

3. Toyota Prius Prime / PHV

4. Nissan Leaf (включает Leaf & Leaf II)

5. Tesla Model X

6. Zhi Dou D2

7. Renault Zoe

8. BMW i3

9. BYD Song PHEV

10. Chevrolet Bolt (включает Opel Ampera-e).

Нагадаємо, у 2017 році українці придбали 2697 легкових електромобілів, що у 2,3 рази більше, ніж у 2016-му.

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31 01 2018 15:20
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