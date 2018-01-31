Впродовж минулого року продажі електрокарів зросли до 1,2 млн штук
Про це свідчать дані ресурсу EV Volumes, який моніторить показники на цьому ринку.
Тільки за грудень 2017 року продажі перевищили 170 000 штук, що позначає 67% зростання рік до року. А рік в цілому завершився на вражаючою цифрі в 1,2 млн, що на 57% більше, ніж в 2016 році. Це означає, що частка електрокарів на загальному авторинку склала більше 1%.
Інфографіка: EV Volumes
Як відзначають дослідники, завдяки впливу Китаю, частка повністю електричних автомобілів зросла на 2% в минулому році, і зараз співвідношення електрокарів і гібридів становить 66% проти 34% - це найвища частка повністю електричних машин з 2011 року.
Інфографіка: EV Volumes
Якщо ж дивитися на популярність конкретних моделей в світі, в топі - китайський кросовер BAIC EC-Series і американська Tesla Model S:
1. BAIC EC-Series
2. Tesla Model S
3. Toyota Prius Prime / PHV
4. Nissan Leaf (включает Leaf & Leaf II)
5. Tesla Model X
6. Zhi Dou D2
7. Renault Zoe
8. BMW i3
9. BYD Song PHEV
10. Chevrolet Bolt (включает Opel Ampera-e).
Нагадаємо, у 2017 році українці придбали 2697 легкових електромобілів, що у 2,3 рази більше, ніж у 2016-му.
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