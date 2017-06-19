Електромобілі б'ють рекорди з продажів на українському ринку
Це в 2,8 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, - повідомляє асоціація Укравтопром.
В результаті частка машин з нульовим рівнем викидів на первинному ринку легкових автомобілів склала майже 2%.
У порівнянні з минулим роком, суттєво змінилася вікова структура ринку таких машин. Якщо в 2016 році частка нових машин в первинних реєстраціях електромобілів становила майже 45%, то зараз лише 18%.
Найбільш продаваним електромобілем в Україні залишається модель Nissan Leaf - 816 машин. З цього кількість тільки 124 - нові машини, а решта 692 - з пробігом.
Другим за популярністю в українців електромобілем став Ford Focus Electric. У його заліку 37 машин (3 нових і 34 б / у).
Трійку лідерів замикають відразу два автомобілі: Tesla Model S і BMW i3, які за п'ять місяців отримали по 24 реєстраційних номери. При цьому у BMW значну перевагу в частині нових машин - 16 баварців проти 7 машин Ілона Маска.
Нагадаємо, в автопарку Кабінету міністрів України з'являться електромобілі.
Укргазбанк спільно з компаніями Oxygen Group та ULF Finance почали видавати безвідсоткові кредити на купівлю електромобілів.
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