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Електромобілі б'ють рекорди з продажів на українському ринку

Найбільш продаваним електромобілем в Україні залишається модель Nissan Leaf. За п'ять місяців цього року його обрало 816 чоловік
За п'ять місяців цього року на українському ринку зареєстровано 958 легкових електромобілів.
Електромобілі б Фото: EPA/UPG

Це в 2,8 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, - повідомляє асоціація Укравтопром.

В результаті частка машин з нульовим рівнем викидів на первинному ринку легкових автомобілів склала майже 2%.

У порівнянні з минулим роком, суттєво змінилася вікова структура ринку таких машин. Якщо в 2016 році частка нових машин в первинних реєстраціях електромобілів становила майже 45%, то зараз лише 18%.

Найбільш продаваним електромобілем в Україні залишається модель Nissan Leaf - 816 машин. З цього кількість тільки 124 - нові машини, а решта 692 - з пробігом.

Другим за популярністю в українців електромобілем став Ford Focus Electric. У його заліку 37 машин (3 нових і 34 б / у).

Трійку лідерів замикають відразу два автомобілі: Tesla Model S і BMW i3, які за п'ять місяців отримали по 24 реєстраційних номери. При цьому у BMW значну перевагу в частині нових машин - 16 баварців проти 7 машин Ілона Маска.

Нагадаємо, в автопарку Кабінету міністрів України з'являться електромобілі.

Укргазбанк спільно з компаніями Oxygen Group та ULF Finance почали видавати безвідсоткові кредити на купівлю електромобілів.

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19 06 2017 11:38
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