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Електромобілі в Україні можуть здешевіти ще на 23%

Мінінфраструктури узгодило 15-річну стратегію розвитку ринку електромобілів України
Мінінфраструктури узгодило стратегію розвитку ринку електрокарів, якою передбачено запровадження механізму податкової знижки та скасування виплати в пенсійний фонд при реєстрації електромобілів.
Електромобілі в Україні можуть здешевіти ще на 23% Фото: istockphoto.com

Про це заявив начальник департаменту цифрової інфраструктури МІУ Олександр Озеран, повідомляє Liga.net.

"Коли ми говоримо про стимулювання попиту на електрокари, ми бачимо, що після скасування акцизу і ПДВ на імпорт електрокарів у січні 2018 року було зареєстровано 793 електрокари. Тоді як за весь минулий рік – близько 2500 електромобілів. За один місяць в Україні продали третину обсягу минулого року. Це дуже швидко", – зазначив він.

Озеран вважає, що стимулювати ринок електрокарів можна за допомогою механізму податкової знижки.

"Це покриває 18% вартості електромобіля. Ви платите повну вартість, а податкова компенсує 18% вартості. Плюс при реєстрації передбачений збір 5%. Ми також хочемо його скасувати", – заявив чиновник.

"Сумарно отримаємо здешевлення на 22-23%. А якщо ми відстоїмо продовження рішення про скасування плати ПДВ (зараз закон діє до кінця 2018 року) для електрокарів, по суті, це мінус 40% від початкової вартості авто", – сказав він.

За словами Озерана, Мінінфраструктури узгодило 15-річну стратегію розвитку ринку електромобілів України і готове подавати її на затвердження Верховної Ради.

"Законопроект уже готовий і погоджений з депутатами. Протягом 2-3 тижнів ми його зареєструємо в парламенті. Близько місяця знадобиться на узгодження в комітетах. Потім голосування", – зазначив він.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року скасували ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

У 2017 році українці придбали 2697 легкових електромобілів, що у 2,3 рази більше, ніж у 2016-му.

За 2017 рік продажі електрокарів різних моделей у світі виросли до 1,2 млн штук.

Електричні та гібридні автомобілі становлять понад половину всіх нових автомобілів, що були продані в Норвегії минулого року.

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04 03 2018 21:00
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