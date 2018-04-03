Електромобілі в Україні можуть здешевіти ще на 23%

Мінінфраструктури узгодило стратегію розвитку ринку електрокарів, якою передбачено запровадження механізму податкової знижки та скасування виплати в пенсійний фонд при реєстрації електромобілів.

Про це заявив начальник департаменту цифрової інфраструктури МІУ Олександр Озеран, повідомляє Liga.net.

"Коли ми говоримо про стимулювання попиту на електрокари, ми бачимо, що після скасування акцизу і ПДВ на імпорт електрокарів у січні 2018 року було зареєстровано 793 електрокари. Тоді як за весь минулий рік – близько 2500 електромобілів. За один місяць в Україні продали третину обсягу минулого року. Це дуже швидко", – зазначив він.

Озеран вважає, що стимулювати ринок електрокарів можна за допомогою механізму податкової знижки.

"Це покриває 18% вартості електромобіля. Ви платите повну вартість, а податкова компенсує 18% вартості. Плюс при реєстрації передбачений збір 5%. Ми також хочемо його скасувати", – заявив чиновник.

"Сумарно отримаємо здешевлення на 22-23%. А якщо ми відстоїмо продовження рішення про скасування плати ПДВ (зараз закон діє до кінця 2018 року) для електрокарів, по суті, це мінус 40% від початкової вартості авто", – сказав він.

За словами Озерана, Мінінфраструктури узгодило 15-річну стратегію розвитку ринку електромобілів України і готове подавати її на затвердження Верховної Ради.

"Законопроект уже готовий і погоджений з депутатами. Протягом 2-3 тижнів ми його зареєструємо в парламенті. Близько місяця знадобиться на узгодження в комітетах. Потім голосування", – зазначив він.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року скасували ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

У 2017 році українці придбали 2697 легкових електромобілів, що у 2,3 рази більше, ніж у 2016-му.

За 2017 рік продажі електрокарів різних моделей у світі виросли до 1,2 млн штук.

Електричні та гібридні автомобілі становлять понад половину всіх нових автомобілів, що були продані в Норвегії минулого року.