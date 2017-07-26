"Електрон" подав скаргу в АМКУ, через перемогу польської компанії в тендері трамваїв
У ній підприємство наголошує, що сертифікат відповідності на трамваї польської компанії не підтверджує їх випробування з більш ніж 190 пунктів ДСТУ, інформує Kievvlast.com.ua.
Серед "відсутніх" пунктів значиться і п. 5.6 розділу 5 ДСТУ 4876: 2007 "Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги", який встановлює максимальне навантаження на вісь. Перевищення навантаження на вісь може привести до того, що трамвай на високій швидкості зійде з рейок і перевернеться.
Крім того, в скарзі повідомляється, що згідно Incoterms-2010 (міжнародні правила в сфері міжнародної торгівлі) умови поставки передбачають звільнення іноземного учасника від витрат по розмитненню товарів на митній території замовника. Отже, Pesa звільнена від необхідності сплати імпортного мита в розмірі 5% від вартості товару.
Таким чином, витрати по сплаті ввізного мита понесе замовник "Київпастранс" в сумі, яка становить близько 75,55 млн гривень. З урахуванням цієї обставини, якщо додати до цінової пропозиції польської компанії ці витрати "Київпастрансу", переможцем тендера виявився би "Електронтранс".
В результаті львівський виробник вимагає від АМКУ зобов’язати "Київпастранс" скасувати рішення тендерного комітету про плани підписати договір з Pesa на поставку 40 низькопідлогових трамваїв.
Нагадаємо, що Pesa перемогла в тендері з ціновою пропозицією 1,813 млрд гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків