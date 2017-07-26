Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Електрон" подав скаргу в АМКУ, через перемогу польської компанії в тендері трамваїв

Львівський виробник вимагає від АМКУ зобов'язати "Київпастранс" скасувати рішення тендерного комітету про плани підписати договір з Pesa
ТОВ "СП "Електронтранс" (Львів), яке програло польському Pesa в тендері на поставку Києву 40 трамваїв, подало скаргу в Антимонопольний комітет України.
"Електрон" подав скаргу в АМКУ, через перемогу польської компанії в тендері трамваїв

У ній підприємство наголошує, що сертифікат відповідності на трамваї польської компанії не підтверджує їх випробування з більш ніж 190 пунктів ДСТУ, інформує Kievvlast.com.ua.

Серед "відсутніх" пунктів значиться і п. 5.6 розділу 5 ДСТУ 4876: 2007 "Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги", який встановлює максимальне навантаження на вісь. Перевищення навантаження на вісь може привести до того, що трамвай на високій швидкості зійде з рейок і перевернеться.

Крім того, в скарзі повідомляється, що згідно Incoterms-2010 (міжнародні правила в сфері міжнародної торгівлі) умови поставки передбачають звільнення іноземного учасника від витрат по розмитненню товарів на митній території замовника. Отже, Pesa звільнена від необхідності сплати імпортного мита в розмірі 5% від вартості товару.

Таким чином, витрати по сплаті ввізного мита понесе замовник "Київпастранс" в сумі, яка становить близько 75,55 млн гривень. З урахуванням цієї обставини, якщо додати до цінової пропозиції польської компанії ці витрати "Київпастрансу", переможцем тендера виявився би "Електронтранс".

В результаті львівський виробник вимагає від АМКУ зобов’язати "Київпастранс" скасувати рішення тендерного комітету про плани підписати договір з Pesa на поставку 40 низькопідлогових трамваїв.

Нагадаємо, що Pesa перемогла в тендері з ціновою пропозицією 1,813 млрд гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2017 16:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.