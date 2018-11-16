Електронні візи в Україну подорожчають до 85 доларів
Кабмін схвалив зміни до правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, якими передбачається застосування ряду нових процедур з 01 січня 2019 року.
Так, уряд вирішив збільшити тарифну ставку консульського збору за оформлення е-віз з 65 до 85 доларів і скасувати оформлення іноземцям туристичних та ділових віз у пунктах пропуску через державний кордон у міжнародних аеропортах "Бориспіль", "Київ" (Жуляни) та "Одеса". Зазначається, що таким мандрівним з квітня 2018 року МЗС централізовано оформляє електронні візи.
Крім того, Кабмін з січня наступного року розширить перелік підстав для оформлення електронної візи. "В додаток до ділової та туристичної мети в'їзду вводяться електронні візи для поїздок в Україну з приватною метою, для лікування, здійснення діяльності в сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представників ЗМІ", - йдеться в постанові уряду, інформує прес-служба відомства.
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