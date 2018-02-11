Електронний квиток у Києві запрацює через два місяці

Електронний квиток для проїзду у громадському транспорті столиці запрацює орієнтовно за 2 місяці, наразі розпочалося тестування системи.

"1 листопада почалося тестування системи. Це технічне тестування, яке проводитимуть профільні спеціалісти. Нині квитка у продажу немає", - заявила начальник управління інформаційного забезпечення Київської адміністрації Катерина Баранова, інформує "Українська правда".

За словами Баранової, це тестування триватиме орієнтовно 2 місяці, і після цього запрацює електронний квиток.

"Тоді пасажири зможуть купити електронний квиток і скористатися ним для оплати проїзду", - сказала представник КМДА.

Через 2 місяці система е-квитка буде запущена для користування пасажирами у дослідній експлуатації, повідомляє сайт міської влади.

Пробна експлуатація триватиме до 31 жовтня 2019 року.

Відзначається, що в період дослідної експлуатації право на проїзд пасажиру надаватиметься на підставі: електронного квитка (у вигляді транспортної картки чи одноразового QR-коду); проїзних квитків; посвідчення чи довідки, що дає право на пільговий проїзд; студентського (учнівського) квитка чи електронної пластикової "Картки киянина".

Планується, що е-квиток запрацює на повну на всіх видах міського пасажирського транспорту з 31 жовтня 2019 року.

Також наголошується, що е-квиток дозволить пасажирам наземного транспорту зекономити при придбанні більше 9 поїздок.

"Якщо разова поїздка коштує 8 гривень, то купуючи одночасно від 10 до 19 поїздок, за кожну з них пасажир сплачуватиме 7,7 гривні. Тариф на 1 поїздку при придбанні від 20 до 29 поїздок складатиме 7,4 гривні. При придбанні від 30 до 39 поїздок – 7,1 гривні. Від 40 до 49 поїздок – 6,8 гривні. А при придбанні 50 поїздок вартість однієї складатиме 6,5 гривні", - підсумували у КМДА.