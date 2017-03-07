Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновили

Залишок води в міському резервуарі становить чотири тисячі кубічних метрів

Станом на ранок понеділка, 3 липня, електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, запустити роботу станції планують 3 липня.

"О 11:30 2 липня співробітники ДТЕК та групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління разом з представниками спеціальної місії ОБСЕ розпочали обстеження території ДФС та пошкодженої лінії електропередач. О 13:25 виявлено пошкоджені опори високовольтної лінії електропередач та розпочато ремонтно-відновлювальні роботи. О 14:40 було завершено ремонтно-відновлювальні роботи та розпочато підключення електропостачання Донецької фільтрувальної станції. О 16:45 відновлено електропостачання ДФС", – повідомляють у ДСНС.

Зараз водопостачання населенню здійснюється за графіком від резервного резервуару ємністю 4000 куб. м, в якому питної води орієнтовно достатньо на 4 – 5 діб.

Також 2 липня додатково здійснювався підвіз технічної води населенню у місто Авдіївка від комунальних підприємств та від Головного управління, у кількості 17,1 т.

Нагадаємо, 1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка.