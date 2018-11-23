Електростанції хочуть підняти тариф на електроенергію на 15%, - голова НКРЕКП Кривенко зазначила, що "Енергоатом" просить підвищити тариф на виробництво електричної енергії на 65%, "Укргідроенерго" - на 46%, ТЕЦ - на 21%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сьогодні розгляне питання щодо підняття тарифів на електроенергію для генеруючих підприємств.

Фото: apostrophe.com.ua

"Сьогодні будемо розглядати тарифи для генеруючих підприємств. Якщо врахувати подані пропозиції - оптова ринкова ціна електричної енергії з початку 2019 року зросте більше ніж на 15%", - повідомила у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко. "Будемо приймати рішення, захищаючи інтереси споживача", - підкреслила вона. Нагадаємо, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у серпні знизилася на 0,8% в порівнянні з показником липня – до 38,4 мільярда гривень.

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