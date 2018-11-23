БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сьогодні розгляне питання щодо підняття тарифів на електроенергію для генеруючих підприємств.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Електростанції хочуть підняти тариф на електроенергію на 15%, - голова НКРЕКП
Кривенко зазначила, що "Енергоатом" просить підвищити тариф на виробництво електричної енергії на 65%, "Укргідроенерго" - на 46%, ТЕЦ - на 21%
Фото: apostrophe.com.ua
"Сьогодні будемо розглядати тарифи для генеруючих підприємств. Якщо врахувати подані пропозиції - оптова ринкова ціна електричної енергії з початку 2019 року зросте більше ніж на 15%", - повідомила у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко.
"Будемо приймати рішення, захищаючи інтереси споживача", - підкреслила вона.
Нагадаємо, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у серпні знизилася на 0,8% в порівнянні з показником липня – до 38,4 мільярда гривень.
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